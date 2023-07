5 film slasher da recuperare se ti è piaciuto Venerdi 13

Se siete dei fans della saga di Venerdì 13, in cui il fantomatico Jason Voorhees, con la sua maschera da hockey andava sterminando giovanotti e donzelle nei pressi di Crystal lake e dintorni dagli anni ’80 ai primi anni 2000, vi consigliamo 5 film slasher che potreste apprezzare, restando nella stessa scia di sangue del vostro boogeyman omicida preferito.

La nascita del mito slasher di Venerdì 13

Nel lontano 1980 prendeva corpo la leggenda di Jason Voorhees, ragazzino morto annegato per negligenza dei bagnanti, nel campo estivo di Crystal Lake.

Sebbene nel primo capitolo della saga l’assassino che agisce nell’ombra per sterminare i giovani malcapitati sia in realtà qualcun altro (per i meno avvezzi non spoileriamo), che aveva in mente di vendicare la morte del poverino, dal secondo capitolo del 1981, dal titolo “L’assassino ti siede accanto” un energumeno tornato dalla morte (chissà poi come è cresciuto fisicamente nell’aldilà?), inizia a farsi personalmente vendetta.

Soltanto nel terzo capitolo “Weekend di terrore” (1982), però, il nostro Jason indosserà la leggendaria maschera da hockey che lo renderà un’icona horror dal look intramontabile.

Nel 2009 ne sarà fatto un remake, dopo ben 10 capitoli della saga.

Ma quali sono quei film slasher che dovreste recuperare se avete amato la saga di Venerdì 13?

The Burning (1981)

Camp Blackfoot, New York. Uno scherzo finito orribilmente male ai danni di un animatore di una colonia estiva, odiato da tutti, provoca all’uomo tremende ustioni. Sopravvissuto per miracolo, trascorre cinque anni in ospedale. Una volta dimesso e con il volto deturpato, medita la vendetta.

Questo è senza dubbio uno slasher che fa per voi, dotato di buona atmosfera e qualche tocco violento che non guasta.

La città che aveva paura (1976)

Ancora prima che Jason Voorhees iniziasse a prendere corpo nelle menti dei suoi creatori, a metà anni ’70 questo piccolo e godibile slasher lasciava il campo ad un misterioso assassino mascherato con un sacco di iuta (la prima maschera, peraltro, che indosserà Jason alla sua prima apparizione).

Un maniaco mascherato terrorizza la stessa piccola comunità dove un assassino conosciuto come il Killer Fantasma ha colpito decenni prima.

Candyman (1992)

Uno dei cult movie tra i film slasher è questa elegante e macabra pellicola di inizio anni ’90, con un inquietante boogeyman di colore, con un uncino al posto della mano, morto in malomodo in un malfamato quartiere nero e che appare, in maniera letale, se viene fatto il suo nome, per cinque volte, dinnanzi allo specchio.

Notevoli soprattutto le musiche di Philip Glass.

Hatchet (2006)

Un energumeno deforme nelle paludi della Louisiana semina morte a colpi di accetta.

Nulla di più semplice, eppure nulla di più efficace, tra fiotti di sangue ed un boogeyman abbastanza grosso ed inquietante, per deliziare i palati di chi ama i film slasher.

Del film esistono tre sequel.

Terrifier (2016)

Un pagliaccio particolarmente inquietante e privo di parola semina morte a profusione, regalando alle sue vittime morti particolarmente violente.

Qui, se amate lo slasher allo stato puro ed una sana dose di gore giocate praticamente sul vostro terreno preferito. Con un sequel, del 2022, ancora più violento e truculento.

Un dittico che ha consegnato in breve tempo Art il clown nell’immaginario dei boogeyman del cinema slasher più feroci.