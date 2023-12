5 Film Horror di Natale da guardare durante le feste

Per vivere lo spirito natalizio e delle feste che ci accompagnano di anno in anno verso un nuovo anno, vi consigliamo 5 film horror di Natale, per delle visioni un po’ più adrenaliniche ed alternative.

Di seguito, dunque, un elenco di quei titoli del filone horror natalizio che dovreste assolutamente recuperare, se amate il connubio del rosso sangue con il rosso natalizio.

Black Christmas – Un natale rosso sangue (1974)

Probabilmente, se dovessimo annoverare un capofila del filone dei film horror di Natale, potremmo farlo con questo slasher movie degli anni ’70.

La storia, infatti, si ambienta durante la notte di Natale, all’interno di un convitto di giovani inquiline. Nel loro attico si nasconde un pericoloso maniaco, che inizia a decimarle.

Il film è divenuto un Cult del cinema slasher del suo decennio, risultando ancora oggi uno dei film canadesi più celebri della storia del cinema.

I Gremlins (1984)

Quando si parla di film natalizi in una chiave da favola horror non si può non tenere conto di quello che è uno dei titoli più emblematici del cinema anni ’80 per famiglie.

Il giovane Billy accoglie in casa un tenero cucciolo di Gremlin ma dovrà fare attenzione a tre semplici regole: non bagnarlo mai, tenerlo lontano dalla luce intensa e non dargli da mangiare dopo mezzanotte, altrimenti le conseguenze potrebbero essere catastrofiche.

Santa’s slay (2005)

La tradizione dei Babbo Natale killer è lunga e ricca, ma anche corredata da stereotipi e situazioni trite e ritrite. Questo film del 2005 si inserisce nel filone, ma le premesse sono diverse: il mite nonnetto barbuto è in realtà l’Anticristo, il quale dopo una scommessa perduta con un angelo è costretto a consegnare i regali di Natale per giusti quel migliaio di anni a venire. Il figlio del demonio in cappuccio rosso, nientemeno, è interpretato dal massiccio wrestler Bill Goldberg che porta la morte nelle case addobbate con i metodi più creativi: facendo saltare per aria pacchetti infiocchettati, massacrando la gente a colpi di arti marziali, ricorrendo ad armi di ogni tipo – bombe a mano e bazooka inclusi: un tripudio di violenza perpetrato muovendosi su una slitta alimentata da un motore a razzo e trainata da una renna infernale.

Holidays (2016)

La pellicola si compone di otto cortometraggi horror ambientati in otto giorni di festa diversi, tra cui il giorno di Natale, diretto da Scott Stewart e il giorno di Capodanno, diretto da Adam Egypt Mortimer ).

Pete Gunderson è sempre stato un uomo corretto e di sani principi. Come risvegliato da un lungo coma si ritrova, il giorno della Vigilia di Natale, senza l’unico regalo che suo figlio desidera. Con tutti i negozi ormai sprovvisti la disperazione lo porta a perdere ogni barlume di umanità. Quando si accorge che l’ultima scatola disponibile è nelle mani di un padre che è appena stato colto da un infarto, decide di sfruttare la situazione a suo favore.

Krampus – Natale non è sempre Natale (2015)

Deluso dai litigi familiari che continuano anche durante le feste, il giovane Max smette di credere nello spirito del Natale. Così facendo, scatena l’ira di Krampus, un demone malvagio che punisce tutti i miscredenti.

Una gradevole favola natalizia a tinte horror che si sposa perfettamente come visione durante le feste.