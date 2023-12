5 Film di Natale diversi dal solito, da guardare durante le feste

Se siete stanchi dei soliti film di Natale che da anni avvolgono i palinsesti televisivi durante le feste, in questa piccola lista vi consigliamo 5 titoli “alternativi” da riscoprire in occasione delle festività natalizie.

Ecco, dunque una lista che non va a scavare nei canonici titoli che spesso associamo alle feste natalizie, non vi parleremo, quindi, di “Mamma ho perso l’aereo“, di “Elf” e nemmeno di “Una poltrona per due“. E neanche di favole fantasiose e un po’ dark come “I gremlins” e “Nightmare before crhistmas” che si ambientano nel cuore delle feste natalizie.

Andiamo, invece a riscoprire dei film che si svolgono sullo sfondo del Natale ma che ancora non molti hanno visto o che in tanti hanno un po’ dimenticato.

Benvenuti in casa Gori

Il pranzo di Natale per la medio borghese famigliola toscana Gori si trasforma in un giuoco di attriti e frustrazioni sopite, tra i vari commensali imparentati.

Il ben poco ricordato e troppo poco celebrato Benvenuti, ex componente dei giancattivi assieme a Francesco Nuti e ad Athina Cenci – che qui figura nel cast – nel non troppo lontano 1990, ancor prima del quasi analogo e molto più celebrato Parenti serpenti di Monicelli, dipinge un ritratto dolce e amaro, dai tocchi grotteschi di un nuncleo famigliare, tra vizi e comizi, dialoghi spiritosi e qualche vezzo registico, in cui c’è spazio per problematiche frivole, confessioni intime e infine anche per riflettere sulla morte.

Sullo sfondo c’è il Natale come momento di raccolta degli affetti e dei legami che si sgretolano dietro la lente dell’ipocrisia.

El dia de la bestia

Un prete che studia la Qabbalah si convince che il giorno di Natale nascerà l’anticristo a Madrid, così decide di compiere azioni riprovevoli, per mettersi in contatto con Satana, usando l’aiuto di un metallaro e di un presentatore televisivo esperto di occulto.

I risultati, alla vigilia di Natale, saranno catastrofici.

Opera numero due alla regia per il regista spagnolo, è un vivace guazzabuglio di generi, dall’horror alla commedia nera, dall’underground, al cinema popolare, in cui nel frullatore, il genialoide regista ci butta satira sociale sui mali del mondo e parodie della tv trash.

Il risultato è, però divisorio, dopo una buona partenza, si fa a tratti divertente, a tratti terribilmente sbracato e grossolano.

Ma il ritmo e qualche trovatina reggono nei 90 minuti e la mano virtuosistica del suo regista riesce a confezionare qualche momento, ai limiti del delirante, assai godibile, ed anche se l’atmosfera natalizia resta sullo sfondo, recuperarne la visione durante le feste può essere un simpatico regalo.

S.o.s Fantasmi

Uno dei piccoli Cult del cinema natalizio, molto più in voga nei palinsesti televisivi degli anni ’90, questo classico del Natale con Bill Murray è una simpatica e fantasiosa rivisitazione moderna del Canto di Natale di Dickens.

Un titolo da riscoprire per rileggere le gesta dell’avido e cinico Scrooge nei panni di un imprenditore televisivo che ha il faccione memorabile di Bill Murray.

Better watch out

Ashley deve fare da baby sitter ad un ragazzino cresciutello. Ma la notte si presenterà movimentata, quando qualcuno di misterioso fa irruzione in casa.

Qualcuno lo ha definito un ribaltamento di Mamma ho perso l’aereo in chiave horror. Ecco, questo piccolo e ancora poco noto thriller horror – malgrado sia presente nel catalogo Amazon a vostra completa disposizione – è uno di quei titoli che gioca bene le sue carte di humour nero e di costruzione della tensione, portandoci spesso a credere in ciò che in realtà non è.

Un piccolo gioiellino, sul quale è bene non dire troppo, ma che sicuramente vi intratterrà e vi farà sorridere in modo amaro.

Il film giusto per vivere le feste di natale in modo adrenalinico e alternativo.

Silent Night

Per chi volesse vivere una visione natalizia alternativa in sala, il film consigliato è indubbiamente l’iperbolico e violento action movie che porta la firma di John Woo, in sala dalla fine di novembre.

La trama è da basilare revenge movie, ma messa in scena e ritmi potrebbero farvi vivere una visione natalizia esaltante.

In una sparatoria, un proiettile vagante uccide il suo bambino e lui giura vendetta contro l’intera gang.