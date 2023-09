5 film di animazione da non perdere se ti è piaciuto Nightmare Before Christmas

Oggi andremo a riscoprire 5 film di animazione in stop motion, ovvero quei film animati con la tecnica a passo uno, come nel caso di Nightmare Before Christmas, vero e proprio film di culto che si riguarda nelle festività. Ma saranno titoli che posseggono anche qualche analogia stilistica o, quanto meno, nelle atmosfere – incline all’horror – con il grande classico degli anni ’90.

Scopriamo, quindi 5 film che potrebbero interessarti se hai amato il film di Tim Burton ed Henry Selick.

Il cinema in stop motion

La tecnica passo uno, nota in inglese come stop-motion o anche frame by frame, è una tecnica di ripresa cinematografica e di animazione. Con l’espressione “passo uno” si può intendere sia la tecnica impiegata sia il prodotto ottenuto con la stessa.

Essa consiste nel catturare movimenti di oggetti o pupazzi (o anche di personaggi reali) per ogni singolo fotogramma.

Un esempio di stop motion dal film Coraline

Affinché la ripresa risulti fluida all’osservatore, sono necessarie molte pose; il numero esatto di pose, e quindi di fotogrammi, dipende dal formato di destinazione: cinema, PAL, NTSC. L’immagine cinematografica richiede 24 fotogrammi al secondo, l’immagine televisiva europea (PAL) ne usa 25, mentre l’immagine televisiva americana (NTSC) ne impiega 29,97 al secondo.

Andiamo a scoprire i 5 titoli che non dovreste perdervi se avete curiosità per questa tecnica animata e se avete apprezzato in particolar modo Nightmare before Christmas.

La sposa cadavere (2005)

Nell’Europa dell’Ottocento, un giovane e talentuoso pianista infila, senza saperlo, un anello di fidanzamento al dito di una donna morta. Quando questa si risveglia, conduce Victor nel mondo dell’aldilà.

Diretto da Tim Burton con grande rigore gotico ed espressionista, il film perfetto per ricongiungersi al romanticismo favolistico e crepuscolare di Nightmare before Christmas.

Coraline e la porta magica (2009)

Coraline con i genitori si trasferisce in una nuova casa. Un giorno si accorge di una porta che non aveva mai visto e che conduce ad un universo parallelo.

Diretto dallo stesso Selick che ha realizzato Nightmare before Christmas, questo film animato del 2009 non può essere consiglio migliore per vivere atmosfere simili al grande Cult degli anni ’90, in un ibrido di toni gotici e colori accesi, di racconto formativo per ragazzi e storia dal retrogusto horror.

ParaNorman (2012)

Una cittadina viene assaltata dagli zombie. Norman, un ragazzo capace di comunicare con i morti, è l’unico che può salvarla da una maledizione secolare, ma dovrà affrontare fantasmi, streghe, e soprattutto gli adulti, ottusi ed ignoranti.

Un altro ottimo esempio di teen movie e horror in chiave stop motion.

Boxtrolls – le scatole magiche (2014)

Dalla scomparsa del piccolo Trubshaw, nella città di Pontecacio, il perfido Archibald Arraffa dà la caccia ai Boxtrol per turpi scopi. Il piccolo Uovo, con l’aiuto della figlia del sindaco, Winnie, tenta di salvare i propri amici.

Un piccolo prodigio di animazione in stop motion, questo esempio di favola moderna racchiude in se uno spirito vivace e atmosfere un po’ inclini al cinema dell’orrore, ovviamente per ragazzi.

Pinocchio di Guillermo del Toro (2022)

Il desiderio di un padre (che ha perso un figlio) porta magicamente in vita un omino di legno da lui costruito, dandogli la possibilità di prendersene cura. Sullo sfondo l’Italia fascista.

Un riadattamento genuino e originale della favola classica di Collodi, in cui c’è spazio per riflettere sulla vita, la morte, il fascismo, con ambizioni e riferimenti che ricordano “Il labirinto del fauno“, meravigliosa favola cupa dello stesso regista.

Questi, dunque erano 5 film di animazione in stop motion, dalle tonalità horror che sicuramente saranno apprezzati da chi ha amato Nightmare before Christmas.