5 film da scoprire se ti è piaciuto Midsommar

Se tra i film degli ultimi anni che avete apprezzato particolarmente vi figura quel singolare horror dal nome Midsommar, allora è molto probabile che apprezzerete questi 5 film del genere folk horror che racchiudono atmosfere e contesti simili.

Scopriamo, dunque, 5 film se ti è piaciuto Midsommar.

Midsommar e il folk horror

Midsommar, distribuito col sottotitolo tutto italiano “Il villaggio dei dannati“, è un folk horror, ovvero quel filone letterario e cinematografico che racconta di paure infuse nella cultura pagana o nella cultura locale di alcune zone. Superstizione, religione arcaica, paganesimo, riti sacrificali, ambientazioni piuttosto rurali o sparute, sono i punti che spesso ritroviamo nel filone di questo genere.

in questo caso il fulcro è evidentemente il curioso culto pagano del Midsommar, ovvero il culto del solstizio d’estate secondo la tradizione svedese.

Scopriamo, dunque altri 5 titoli che si inseriscono in questo contesto folkloristico, accomunandosi a tradizione e mistero, a paura e ancestralità.

Picnic ad Hanging Rock (1975)

Pur non essendo un vero e proprio horror, questo grande classico degli anni ’70 è, comunque un fervido esempio di cinema legato al mistero e a luoghi che racchiudono un fascino ambiguo e ancestrale.

Durante una gita estiva scolastica, alcune ragazze di un collegio e la loro insegnante di scienze salgono verso la sommità di alcune rocce vulcaniche. Soltanto una di loro viene ritrovata nove giorni dopo, ferita e senza memoria.

Il film di Peter Weir, tratto da un romanzo di fine anni ’60, è un sordido affresco del contrasto tra natura e società vittoriana, tra repressione collegiale e il mistero della natura incontaminata.

The Wicker Man (1973)

Se c’è un titolo che si pone come alfiere del folk horror, questi è certamente The Wicker man del 1973, vero e proprio “padre spirituale” di film come Midsommar e affini. Con un villain d’eccezione che ha il volto dell’attore Christopher Lee.

Per indagare sulla scomparsa di una giovane ragazza, il sergente Howie della polizia scozzese si reca sull’isola dove viveva la ragazza. Lì scopre l’esistenza di una libera società pagana che pratica uno strano culto.

Il film ha ottenuto un tiepido remake negli anni duemila, con Nicolas Cage, dal titolo “Il prescelto“.

The Witch (2015)

Considerabile uno dei migliori horror di questa decade, il film di Eggers è un viaggio crepuscolare e criptico nel mondo pagano dell’Inghilterra del 1600, tra credenze religiose e superstizione, il cui finale esplode in un meraviglioso Sabba (un rito delle streghe nei boschi, a favore del diavolo).

La trama racconta di una famiglia di contadini, nelle campagne inglesi del 1630, che accusa la giovane figlia di stregoneria quando il figlio più piccolo scompare misteriosamente.

Apostolo (2018)

Un film targato Netflix che si impone nell’interesse collettivo per il suo filone di riferimento, affondando il suo fascino nelle ambientazioni rurali della Gran Bretagna.

La storia, una di quelle apparentemente già raccontate, vede una curiosa setta pagana, un ambiente suggestivo gaeilco e dei risvolti necessariamente nell’horror più puro.

Thomas, nel 1905, parte per una remota isola britannica alla ricerca della sorella sparuta, rapita dal capo di una setta che per rimediare al raccolto si dedica a temibili riti pagani.

C’è però altro ad annodarsi nel racconto, in un escalation di violenza e tensione che trova grande respiro all’interno della sua ambientazione e nella curiosità dei personaggi.

Men (2022)

Quando Harper, una donna colpita da una tragedia personale, si ritira in campagna, le forze oscure della foresta la perseguitano ed un inquietante figura maschile sembra incarnarle tutte.

Dal regista di “Ex Machina” (apprezzatissimo film di fantascienza con Alicia Vikander) e “Annientamento”, questo “Men” è un film ricco di simbolismi, di sferzate visionarie (memori del “Society” di Yuzna o del “Gozu” di Takashi Miike), tra folk horror e thriller psicologico, che affronta temi quali relazioni tossiche, misoginia, mascolinità nociva. Affascinante sul piano estetico, interessante su quello tematico, discutibile su quello narrativo.

Dunque, questi potrebbero decisamente essere 5 film da scoprire se vi è piaciuto Midsommar.