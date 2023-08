5 film che vi faranno piangere se siete romantici

Se volete riscoprire il vostro lato romantico o siete già consapevoli di averne uno, ecco 5 film romantici che potrebbero farvi scappare la lacrima, magari da vedere in compagnia del vostro partner.

5 Film romantici per una serata da lacrima

Se siete dalla lacrima facile, siete avvertiti, preparate qualche fazzoletto e prosciugatevi bene le sacche lacrimali. Di seguito vi consiglieremo 5 film romantici che potrebbero addolcirvi una serata di coppia, all’insegna dei buoni sentimenti o regalarvi un sapore agrodolce.

Se, ad esempio il finale di “Ghost” – esatto, il classico anni ’90 con la celebre scena con lui e lei che fanno vasi di argilla – vi ha fatto scendere più di una lacrima, siete nel posto giusto.

Le pagine della nostra vita (2004)

Impossibile non iniziare questa carrellata nei film romantici strappalacrime con un classico dei film d’amore: ovvero il film del 2004 con Ryan Gosling e Rachel McAdams.

Il film, tratto dal romanzo omonimo di Nicholas Sparks, narra la storia d’amore tra Noah e Allie, prima nell’America degli anni 40, quando i due si conoscono, e poi nel presente, quando ormai anziani passano i loro giorni in una bellissima casa di riposo immersa nel verde. Noah passa le sue giornate a leggere alla moglie un diario che racconta la loro storia, sperando che Allie possa ricordarsi del loro amore e del tempo che hanno passato assieme. La donna è infatti affetta da demenza senile e non si ricorda quasi nulla, ne di lui ne dei loro figli: la dedizione di Noah è tale che per brevi e saltuari momenti lei riacquista però lucidità, ritrovando il marito e il grande affetto che prova per lui.

I ponti di Madison County (1995)

La storia vede protagonisti Robert (Clint Eastwood) e Francesca (Meryl Streep), fotografo del National Geographic lui e casalinga insoddisfatta lei, entrambi travolti da un’incontrollabile passione durata quattro intensissimi giorni, al termine dei quali lui le chiede di lasciare la famiglia e scappare insieme. Francesca farà la scelta giusta? Voi intanto preparatevi a commuovervi.

Il tutto, narrato a ritroso, attraverso le memorie “postume” trovate dai figli di lei in una raccolta di lettere.

Innamorarsi (1984)

New York, vigilia di Natale. Un uomo e una donna, entrambi sposati, si scontrano e si scambiano per sbaglio i libri comprati per i rispettivi coniugi. Dopo un secondo fortuito incontro in treno, i due scoprono di amarsi.

Ancora Meryl Streep, stavolta al fianco di un De Niro lontano dai ruoli che lo hanno contraddistinto negli anni ’70 e ’80, in una versione addolcita e serena, per un film che nella sua leggera, ma affabilissima, storia d’amore potrebbe farvi scappare qualche lacrima, in modalità agrodolce.

Philadelphia (1993)

Pur non necessariamente catalogabile tra i classici film romantici, fu uno dei primi film a parlare in maniera esplicita dell’AIDS, questo film con un commovente Tom Hanks potrà toccare le corde emotive in modo ficcante.

Il film, diretto da Jonathan Demme e, come detto, interpretato da Tom Hanks, ebbe un grandissimo successo di pubblico e fu candidato a diversi premi, tra i quali l’Oscar come Miglior attore che fu vinto dal suo protagonista. La storia è quella di Andrew Beckett, giovane avvocato omosessuale di successo che nel momento di apice della sua carriera si ammala di AIDS e per questo viene licenziato dal suo studio. Insieme a Joe Miller (Denzel Washington), l’unico avvocato che accetta di incaricarsi del suo caso, i due inizieranno una lunga causa per discriminazione mentre le condizioni di salute di Andrew peggiorano progressivamente.

A star is born (2018)

A coronamento di questa breve lista di film romantici commoventi troviamo l’esordio registico di Bradley Cooper, che è anche protagonista.

A star is born uno di quei film che, nonostante raccontino una storia già più volte portata sul grande schermo in ambito hollywoodiano (attraverso più di un rifacimento, fin dagli anni ’30), continua a straziare il cuore degli spettatori. La nuova versione di A Star is Born vanta una coppia di protagonisti a cui è impossibile non affezionarsi. Bradley Cooper e Lady Gaga danno vita a una storia d’amore commovente, con un finale tragico e liberatorio, che complice la splendida voce della popstar è incapace di lasciare il pubblico indifferente. Fu candidato a 8 premi Oscar e vinse quello per la migliore canzone (Shallow), un vero e proprio classico moderno, reso speciale dalla performance live durante la cerimonia dei premi.

Questi, dunque i nostri titoli di film romantici per una serata, da soli o, preferibilmente, in coppia con fazzoletti a portata di mano.