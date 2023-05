5 documentari sulla natura da non perdere su Netflix

Se siete appassionati di documentari e di natura, il catalogo Netflix vi viene piuttosto in soccorso con una discreta sequela di titoli in merito. Scopriamo, quindi quali sono 5 documentari sulla natura che dovete assolutamente vedere su Netflix.

Un viaggio alla scoperta della natura, targato Netflix

Andiamo, dunque a scoprire alcuni dei più interessanti titoli tra i documentari Netflix per immergerci nella natura selvaggia.

Quelli che vedremo di seguito sono solo alcuni dei titoli (prevalentemente strutturati in miniserie) che il catalogo offre a disposizione e non necessariamente i migliori in assoluto, ma certamente quelli che possono godere di un approccio suggestivo, intrattenitivo e informativo, per bellezza delle immagini e fruibilità della visione.

“Il nostro pianeta” (miniserie, 2019)

La serie affronta i temi della conservazione, mostrando animali nelle loro rispettive regioni d’origine, ed è stata notata per la sua maggiore attenzione all’impatto dell’uomo sull’ambiente rispetto ai tradizionali documentari naturalistici, concentrandosi sull’impatto del cambiamento climatico su tutte le creature viventi. È il primo documentario naturalistico realizzato da Netflix.

Si compone di ben 8 puntate e gli episodi sono stati rilasciati il 5 aprile 2019. Un documentario sul dietro le quinte è stato rilasciato su Netflix il 2 agosto 2019. Netflix ha dichiarato che 25 milioni di famiglie avrebbero guardato la serie durante il primo mese di uscita. In seguito è stato comunicato che a marzo 2021 la serie era stata guardata da 100 milioni di famiglie.

“Ballando con gli uccelli” (2019)

Se siete affascinati dal mondo dei volatili e dal colorato universo che li circonda, ma soprattutto dai bizzarri rituali di accoppiamento, questo film di 53 minuti fa per voi.

Dall’arruffare le loro maestose piume all’esecuzione di impeccabili routine di corteggiamento, gli uccelli del paradiso sfoggiano le loro mosse migliori nella speranza di conquistare un compagno. Narrato dall’attore Stephen Fry, vincitore di un Emmy Award, Dancing With The Birds ci fa scoprire gli uccelli del paradiso preferiti da tutti e i loro spettacolari e accattivanti rituali di accoppiamento, dalla flash dance al cambio di forma.

Il plot narrativo di questo viaggio ruota intorno agli uccelli esotici che compiono rituali di accoppiamento, come la danza o la creazione di pergolati con le giuste decorazioni. Dancing with the Birds è stato rilasciato il 23 ottobre 2019 su Netflix.

“L’impero degli Scimpanzé” (miniserie) (2023)

Suddiviso in 4 episodi di poco meno di un’ora ciascuno, questo documentario rilasciato nel mese di aprile 2023 ci porta nel mondo di una comunità di scimpanzé.

Un affascinante e “antropologico” viaggio alla scoperta di una vasta comunità di scimpanzé che prospera in una foresta dell’Uganda, in un viaggio tra complesse politiche sociali, dinamiche familiari e dispute territoriali.

“I parchi nazionali più belli del mondo” (2022) (miniserie)

Questa affascinante e coinvolgente docuserie con la voce narrante dell’ex presidente Barack Obama punta i riflettori su alcuni dei più spettacolari parchi nazionali nel mondo.

Strutturato in 5 episodi, questo viaggio alla scoperta delle “riserve naturali” in giro per il mondo, ci porta dall’indonesia al Kenya, dalla Patagonia al parco nazionale di Monterrey, il tutto raccontato in prima persona dall’ex presidente degli Stati Uniti.

“L’isola dei lupi” (2022) (miniserie)

Nella selvaggia e meravigliosa isola di Vancouver l’oceano nutre ogni forma di vita, dalle aquile testabianca che pescano ai lupi che nuotano nelle sue acque gelide.

Diviso in tre episodi, un piccolo viaggio naturalistico consigliatissimo soprattutto per chi ama i lupi e le ambientazioni isolane selvatiche. La durata di ogni episodio si aggira tra i 40 e i 45 minuti.

Non vi resta, dunque che prendere il telecomando, accedere al vostro account Netflix (se ne avete uno, s’intende) e immergervi nella natura dal vostro divano di casa.