10 serie TV sugli zombie che puoi trovare su Netflix

L’invasione degli zombi, fin dal lontano 1968, quando un impavido George Romero ci deliziò con “La notte dei morti viventi“, è sempre stata una alternativa orrorifica molto gradita dal grande pubblico. E, negli ultimi anni molte serie TV zombie si sono allineate a questo filone. Scopriamo quali sono quelle più interessanti che si possono trovare su Netflix.

Le serie TV zombie su Netflix: scopriamole

Vediamo, dunque in ordine sparso, una lista di 10 serie TV zombie che, se siete appassionati del filone dei morti viventi, fareste bene a guardare su Netflix.

“Kingdom” (due stagioni)

Ambientato nell’antico regno Joseon (circa nel 1300), in Corea, questo avvincente ed elegante serial, durato due stagioni – più uno spin off filmico (dal titolo “Ashin of the north”) – racconta di una misteriosa epidemia generata nella foresta che si estende a macchia d’olio nel regno, arrivando a mettere in pericolo anche la corte imperiale, dove nel mentre si ordisce un complotto ai danni del sovrano.

“Non siamo più vivi” (una stagione)

Ancora dalla Corea del Sud, stavolta l’invasione di famelici e carnivori appestati prende piede all’interno di un liceo.

Qui, dobbiamo assistere alla disperata sopravvivenza di un gruppo di studenti, privato di cibo, soccorsi ed internet.

Al momento, su Netflix è approdata una sola stagione, composta da 12 episodi (di circa un’ora ciascuno), ma prossimamente dovrebbe arrivare anche la seconda stagione, attualmente in produzione.

“I zombie” (cinque stagioni)

Una delle più longeve serie TV zombie, questa serie avviata nel 2015 vede come protagonista, in una variante moderna del dr. Jekyll e mr. Hyde, una giovane studentessa di medicina, che si trasforma essa stessa in zombi.

La seconda stagione – con 19 episodi – è quella più lunga, mentre le altre si mantengono sui 13 episodi ciascuna.

“Resident Evil – la serie” (una stagione)

Dopo diversi film e adattamenti anche animati, la serie tv sul noto franchising di videogame è approdata su Netflix nel 2022.

La serie, divisa in 8 episodi, si dipana in due linee temporali: una pre-pandemia, ambientata a Raccoon City, con due giovani sorelle, figlie di uno scienziato, l’altra quattordici anni dopo, quando il mondo è in preda al virus e agli zombi.

“Sweet Home” (una stagione)

La Corea si conferma ispiratissima nel filone, con questa serie Tv, ambientata in un condominio di un quartiere popolare di Seoul.

Non solo zombi, ma anche esseri multiformi e presenze inquietanti, popolano questa variopinta serie tv distribuita in 10 episodi, con sottotitoli in italiano.

“Black summer” (due stagioni)

Realizzata nel 2019, questa serie tv zombie, ha un’ambientazione post-apocalittica e racconta il viaggio di una madre, assieme ad un gruppetto di superstiti, per ritrovare la figlia durante l’apocalisse zombi.

La prima stagione si compone di 8 episodi, idem la seconda, approdata nel 2021 sulla piattaforma Netflix.

“Ash vs Evil Dead” (tre stagioni)

Vero e proprio cult, il trittico di “La casa” creato negli anni ’80 da Sam Raimi, ritrova vita in questa gustosa e macabra serie tv in tre stagioni.

Imbolsito e nichilista il buon vecchio Ash, superstite dei primi tre film (un impeccabile Bruce Campbell) si ritrova a dover fare nuovamente i conti con il libro dei morti e con zombi e demoni. A dargli una mano un ragazzo ispanico ed una ragazza, oltre ad una misteriosa detective sulle loro tracce, impersonata da Lucy “Xena – principessa guerriera” Lawless.

Ad ulteriore vantaggio di questa imperdibile commedia horror a puntate, la durata agevole di 25 minuti di ogni episodio.

“Reality Z” (una stagione)

Un gruppo di partecipanti ad un reality deve sopravvivere ad un’epidemia zombi che sta mettendo in ginocchio Rio de Janeiro.

Sorta di remake del britannico “Dead Set”, questa serie tv zombie brasiliana, è la versione proposta da Netflix, in 10 episodi, per un reality show bagnato nel sangue.

“Daybreak” (una stagione)

il giovane Josh è in cerca della fidanzata Sam durante un’apocalisse di zombi. Durante la propria avventura, il giovane fa conoscenza con la piromane Angelica e l’ex bullo scolastico Wesley, divenuto samurai.

Una serie teen horror basata sul fumetto omonimo, divisa in 10 episodi, distribuita su Netflix nel 2019.

“Gli ultimi ragazzi sulla Terra” (tre stagioni)

Ultima ma non ultima, una serie tv zombie di animazione.

Quando un’orda di zombie e di mostri invade la sua città natale, il tredicenne Jack Sullivan si unisce ai suoi amici per sopravvivere all’apocalisse. Alla base la saga di libri illustrati omonima.