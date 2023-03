10 personaggi inutili delle serie TV che potevamo anche non conoscere mai

Le serie TV spesso ci offrono un vasto assortimento di personaggi che ci rapiscono e ci fanno emozionare, spesso facendoci immedesimare in loro. Tuttavia, tra questi personaggi ci sono anche quelli che, sebbene presenti, non riescono a suscitare interesse nei telespettatori e potrebbero essere facilmente dimenticati. Questo articolo esplorerà una lista di 10 personaggi inutili delle serie TV, che non aggiungono nulla alla storia, e che avremmo potuto tranquillamente non conoscere mai.

1. Janice Hosenstein di Friends

Janice Hosenstein è un personaggio ricorrente nella popolare sitcom “Friends”, trasmessa dal 1994 al 2004. Interpretata dall’attrice americana Maggie Wheeler, Janice è una ex fidanzata di Chandler Bing che appare in diverse stagioni della serie.

Molti fan di Friends considerano il personaggio di Janice inutile e fastidioso, poiché spesso interrompe i momenti romantici di Chandler e degli altri protagonisti. Inoltre, il suo modo di parlare, caratterizzato dalla sua risata rauca e fastidiosa, può essere molto irritante per alcuni spettatori. Indubbiamente la sua presenza nella serie non ha avuto un impatto significativo sulla trama principale e che la sua assenza non avrebbe probabilmente alterato la trama della sitcom.

2. Finn Shelby di Peaky Blinders

Finn Shelby è un personaggio della serie televisiva “Peaky Blinders”, trasmessa dal 2013 al 2021. Interpretato dall’attore britannico Finn Cole, Finn è il più giovane dei fratelli Shelby e fa parte della famiglia criminale che domina il quartiere di Birmingham.

Nonostante Finn abbia avuto alcune trame interessanti nella serie, molti fan di “Peaky Blinders” lo considerano un personaggio inutile e poco sviluppato. Alcuni spettatori hanno criticato la mancanza di profondità nel personaggio di Finn, che sembra essere sempre in secondo piano rispetto agli altri membri della famiglia Shelby.

Inoltre, la trama di Finn nella serie sembra essere spesso priva di direzione, e alcune delle sue azioni sembrano essere poco coerenti con la sua personalità. Molti fan hanno anche notato che il personaggio di Finn non sembra essere abbastanza sviluppato per giustificare la sua presenza nella serie.

3. Nikki e Paulo di Lost

Nikki Fernandez e Paulo di Lost sono due personaggi introdotti nella terza stagione della serie televisiva “Lost”, trasmessa dal 2004 al 2010. Interpretati rispettivamente da Kiele Sanchez e Rodrigo Santoro, i personaggi di Nikki e Paulo sono stati generalmente considerati inutili e poco interessanti dai fan della serie.

I due personaggi sono stati introdotti in un momento in cui la trama di “Lost” era già piuttosto complicata, e il loro ingresso ha portato confusione e disorientamento negli spettatori. Inoltre, la loro presenza sembrava essere forzata nella trama e non avevano una vera e propria ragione di essere nella serie. Inoltre, la caratterizzazione dei personaggi di Nikki e Paulo è stata giudicata piatta e poco interessante. Non sono riusciti a creare una connessione emotiva con gli spettatori e il loro sviluppo caratteriale è stato poco convincente.

Il fatto che i personaggi di Nikki e Paulo siano stati eliminati dalla serie dopo pochi episodi ha ulteriormente dimostrato la loro inutilità e ha confermato il fatto che la loro presenza era superflua nella trama di “Lost”

4. Omar Shanaa di Elite

Omar Shanaa è un personaggio della serie televisiva spagnola “Elite”, trasmessa dal 2018 al 2022. Interpretato dall’attore spagnolo Omar Ayuso, Omar è uno studente che frequenta la scuola di élite Las Encinas.

Molte trame del personaggio sembrano ripetitive e poco originali, con Omar che ruota principalmente intorno alla sua relazione con Ander. Alcuni spettwatori hanno anche criticato la rappresentazione stereotipata di Omar come gay e musulmano, che sembra essere usata come strumento per la trama, invece di sviluppare il personaggio in modo significativo.

5. Karen Filippelli di The Office

Karen Filippelli, interpretata da Rashida Jones nella serie televisiva “The Office”, è stata un personaggio controverso tra i fan dello show.

Inizialmente introdotta come love interest di Jim Halpert (interpretato da John Krasinski), Karen è stata vista da alcuni spettatori come un ostacolo forzato nella relazione tra Jim e Pam Beesly (interpretata da Jenna Fischer).

Il personaggio risulta infatti essere piatto e poco sviluppato, inoltre il suo unico scopo sembra quello di creare conflitti nella relazione tra Jim e Pam.

6. Courtney in 13 Reasons Why

Courtney Crimsen, nella serie “13 Reasons Why”, è interpretata dall’attrice americana Michele Selene Ang.

Nella serie, Courtney è una studentessa popolare e appariscente, che nasconde la sua omosessualità ai compagni di scuola. Il personaggio sembra evitare di schierarsi con chiunque e di assumersi una posizione chiara sulla vicenda legata alle cassette di Hannah.

In un certo senso, questo atteggiamento può essere visto come una forma di omertà, ovvero la scelta di non parlare e di non agire per paura delle conseguenze.

Una volta che la storia di Hannah e delle cassette viene risolta, il personaggio di Courtney sembra perdere di rilevanza all’interno della trama. Non sembra esserci un approfondimento significativo del personaggio e delle sue motivazioni, e non viene dato molto spazio alla sua evoluzione emotiva o relazionale, facendola sembrare quasi un “tappabuchi”.

7. Josie McCoy in Riverdale

Il personaggio di Josie McCoy nella serie televisiva “Riverdale” è interpretato dall’attrice americana Ashleigh Murray.

Nonostante la sua presenza nella serie, alcuni spettatori potrebbero considerare il personaggio di Josie inutile. Infatti, sebbene sia una figura importante all’interno del contesto musicale della scuola e abbia occasionalmente interazioni significative con i protagonisti, la sua storia personale e il suo sviluppo emotivo rimangono in gran parte in secondo piano. Inoltre, alcune delle sue trame romantiche sembrano avere uno scopo principalmente narrativo, piuttosto che essere direttamente legate alla sua evoluzione come personaggio. Il personaggio sembra inserito semplicemente per creare un interesse amoroso o per offrire un po’ di contorno.

8. Skyler White di Breaking Bad

Skyler White è un personaggio di Breaking Bad interpretato da Anna Gunn.

Molti spettatori hanno criticato il personaggio di Skyler White per essere marginale e poco approfondito, nonostante sia la moglie del protagonista, Walter White. Nel corso delle prime stagioni, Skyler sembra avere un ruolo passivo e poco sviluppato, limitato principalmente alla sua vita domestica e al suo rapporto teso con Walter. Il personaggio di Skyler appare sviluppato in modo incompleto e che non sembra aver avuto abbastanza opportunità per esplorare la sua personalità ed i suoi desideri. Tuttavia, il personaggio di Skyler diventa più importante nella trama delle stagioni successive, quando la sua relazione con Walter diventa più complessa e conflittuale. In ogni caso, molti spettatori hanno ritenuto che il personaggio di Skyler avrebbe potuto essere sviluppato meglio e avrebbe potuto avere un ruolo più significativo nella storia.

9. Jason Mendoza di The Good Place

Jason Mendoza è un personaggio della serie televisiva The Good Place, interpretato dall’attore Manny Jacinto.

È stato oggetto di molte critiche da parte dei fan della serie per il suo ruolo marginale e per la sua mancanza di utilità nella trama generale. Introdotto come un personaggio comico, un criminale che finisce per errore nel “Buon Posto” dopo la sua morte. Nonostante abbia alcuni momenti divertenti e imbarazzanti, molti spettatori ritengono che il personaggio non abbia una vera e propria funzione all’interno della storia e che la sua presenza risulti quasi di troppo, sicuramente ciò la candida ad essere tra i personaggi inutili della serie.

10. Andrea Harrison di The Walking Dead

Andrea Harrison è un personaggio di The Walking Dead che, nonostante la sua presenza costante nella serie, non sembra svolgere un ruolo cruciale per lo sviluppo della trama. Molti spettatori hanno criticato la sua mancanza di utilità all’interno del gruppo di sopravvissuti, e le sue decisioni spesso controverse hanno messo in pericolo gli altri personaggi senza contribuire significativamente alla storia. Inoltre, la relazione di Andrea con il personaggio del Governatore ha suscitato molte polemiche tra i fan, poiché sembrava incoerente con il personaggio e con la sua lotta per la sopravvivenza. Per molti spettatori, la rimozione di Andrea dalla trama non avrebbe avuto un grande impatto sulla storia, il che suggerisce che il personaggio non abbia lasciato un segno indelebile all’interno della narrazione.