10 curiosità su Monica Vitti per festeggiare i suoi 90 anni

Oggi Monica Vitti compie 90 anni. L’attrice è nata, infatti, a Roma il 3 novembre del 1931. Ecco qui 10 curiosità sulla sua vita e carriera per omaggiare un’icona senza tempo, al di la della malattia che la tiene lontana dagli schermi da ormai 20 anni.

10 cose che non sai su Monica Vitti

1. Monica Vitti, in casa era chiamata da tutti “Setti vistìni“, perché era freddolosa ed indossava sempre strati e strati di indumenti, non a caso “Sette sottane” è il titolo del suo libro autobiografico d’esordio, in omaggio a quel curioso soprannome d’infanzia.

2. L’attrice, adorava giocare con i burattini per distrarre i fratelli dal periodo nero della guerra, e questo è stato uno dei propulsori della sua passione per il teatro…

3. Il debutto teatrale è arrivato all’età di 14 anni, con “La Nemica”, di “Niccodemi”.

4. Il suo nome d’arte, Monica Vitti, deriva dal cognome della madre, Vittiglia, dopo che il suo maestro d’accademia Sergio Tofano le chiese di scegliere uno pseudonimo efficace, mentre Monica è stato scelto per caso mentre leggeva un libro. Il suo vero nome è Maria Luisa Ceciarelli.

5. Ha lavorato anche come doppiatrice in “Accattone” di Pasolini, ne “I soliti ignoti” di Monicelli, ne “Il grido” di Antonioni. Ed è la voce di Diane Keaton in Senti chi parla adesso!

6. Nel 1988, il giornale francese Le Monde dà la falsa notizia della sua morte per suicidio: lei ha semplicemente smentito e ringraziato i giornalisti per averle allungato la vita.

7. Fiorella Mannoia, una delle cantanti più famose della musica italiana, proviene da una famiglia di stunt-man, ed in alcuni film di Monica le fa da controfigura.

8. Antonioni diceva che la sua caratteristica fisica migliore era la sua nuca.

9. Monica a vissuto per 8 anni a Messina, il padre era un ispettore romano, mentre sua madre era bolognese.

10. Tra le sue più grandi storie d’amore, ricordiamo quelle con il regista Michelangelo Antonioni, mentre con il suo attuale marito Roberto Russo, si sono sposati nel 2000 dopo ben 27 anni di fidanzamento!

L’omaggio della Rai all’attrice

Venerdì 5 novembre alle 21.20 su Rai Tre in prima serata, la rivedremo in “Vitti d’arte, Vitti d’amore” documentario di Fabrizio Corallo, prodotto da Dazzle Communication e Indigo Film con Rai Documentari, è stato presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma. Attraverso le stesse parole dell’attrice, testimonianze di amici scrittori e protagonisti del cinema italiano, si ripercorrerà la vita artistica e personale, un ritratto su un’icona che ci ha colpito al cuore, dotato di un fascino magnetico.

Victor Rodrigues

03/11/2021