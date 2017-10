Addio Fottuti Musi Verdi: i The Jackal e il loro film ospiti di Alice nella città

Alice nella città 2017 si arricchisce di sorprese ogni giorno. Dopo l’annuncio della presenza di una star internazionale come Dakota Fanning durante la manifestaione, per presentare insieme al regista e ai produttori “Please Stand By”, arrivano anche i The Jackal con il loro film di debutto.

Addio Fottuti Musi Verdi: i The Jackal debuttano al cinema

In attesa dell’uscita nelle sale, prevista per il 9 novembre, un evento speciale ad Alice nella città per presentare al pubblico “Addio Fottuti Musi Verdi”, un’esilarante commedia di fantascienza che vede i The Jackal protagonisti assoluti. Grande fermento attorno a questa notizia che arriva dopo il rilascio del poster ufficiale del film.

Diretto da Francesco Capaldo, in arte Francesco Ebbasta, “Addio fottuti musi verdi” è il primo lungometraggio dei The Jackal, gruppo comico divenuto ormai un fenomeno seguitissimo sui social. Nel cast, tra gli altri, troviamo Ciro Priello, Fabio Balsamo, Beatrice Arnera, Roberto Zibetti e Simone Ruzzo.

Dopo il successo, ottenuto sul web, per le clip di “Lost in Google”, “Gli effetti di Gomorra sulla gente”, “Gay Ingenui”, tra le più cliccate, i The Jackal approdano sul grande schermo con “Addio fottuti musi verdi”: una fanta-commedia surreale, con astronavi, alieni, effetti speciali e colpi di scena. Uno sguardo assolutamente irriverente, e attualissimo, sul mondo del lavoro giovanile, trattato in pieno stile Jackal.

Addio Fottuti Musi Verdi: fanta-commedia tutta da ridere

Il protagonista della storia è Ciro, ultra qualificato grafico pubblicitario, un disoccupato le cui delusioni si susseguono giorno dopo giorno che, dopo averle tentate tutte, decide di partecipare ad un concorso e mandare il suo curriculum agli alieni. Convinto di non essere preso in considerazione neppure dal mondo extraterreste e invece qualcosa di inaspettato accade: sarà solo l’inizio di un’irresistibile avventura.

Il film è prodotto da Cattleya, The Jackal e Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution.

Qui il trailer ufficiale.

Gianluca Panico

04/10/2017