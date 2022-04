“VW AIR COOLED”, l’evento da non perdere il 10 aprile a Cinecittà World

Il 10 aprile 2022, presso il parco divertimenti di Cinecittà World, alle porte di Roma, arriva “VW AIR COOLED “, l’evento interattivo dedicato all’auto più longeva del mondo: la Volkswagen Typ 1, meglio conosciuta da tutti come “Maggiolino”.

“VW AIR COOLED”: lo spettacolo del cinema prende vita

Per gli appassionati e i curiosi sarà un’occasione unica per toccare con mano l’auto che più di

ogni altra è apparsa sugli schermi. Dalla famosa saga della Disney “Herbie il Maggiolino tutto matto”, passando per Ingmar Bergman “Il posto delle fragole”, Woody Allen “Il dormiglione”, Stanley Kubrick “Arancia meccanica” e addirittura James Bond in “Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà”, senza dimenticare il famoso fumetto “Dylan Dog” e la copertina dell’album dei Beatles “Abbey Road”.

Sarà dunque possibile ammirare una selezione completa di Maggiolini Volkswagen raffreddati ad aria,

ripercorrendone la storia dal 1939 ai nostri giorni. Solo per citare alcuni esemplari degli oltre 200 in esposizione, saranno presenti le ormai iconiche “due vetrini”, la “ovalino”, la “cabrio 6v”, la “Karman Ghia cabrio” e la “Karman Ghia coupe”, la “T1” e una replica Porsche Speedster su base VW Maggiolino cabriolet prodotta da CMC MILANO.

All’evento tanti i volti noti, mostre e intrattenimento per tutti

All’evento, che vedrà il Contest “VW AIR COOLED – ROMA” e il concorso “MISS PIN UP VW AIR COOLED”, sarà presente una giuria interamente composta da volti noti del mondo del cinema, quali Adamo Dionisi, Tullio Sorrentino, Alessandro Bernardini, Jonis Bascir, Alessandra De Pascalis, Mirko Frezza, Rosario Terranova e Giulia Galati. Durante la giornata, i visitatori potranno incontrare di persona tutti gli attori ospiti della manifestazione; utilizzare le innumerevoli attrazioni del parco, comprese le mostre interne riguardanti il Cinema; effettuare gratuitamente i test drive con numerosi marchi e modelli di moto e scooter elettrici messi a disposizione dal concessionario romano ENERGEKO. Presente con Zero Motorcycles (produttore di motocicli elettrici al 100% per strada e fuoristrada), Ovaobike (moto elettriche), Tromox (moto elettriche), Tinbot (moto elettriche), Niu (scooter elettrici) e Geko (personalizzazioni per moto elettriche).

Inoltre, sarà allestito uno spettacolo di intrattenimento con il rock acrobatico della scuola di ballo “TUTTI FRUTTI ROCK’N’ROLL”. Gli artisti si esibiranno in diverse location del parco, effettuando così alcune rockeggianti dimostrazioni delle loro abilità. E ancora, nel pomeriggio, presso il Teatro 4 di Cinecittà World, Rosario Terranova reciterà in “Benedetta Innocenza”, uno spettacolo di cabaret che vedrà l’attore raccontare le esperienze vissute in prima persona per riflettere insieme al pubblico sulle nuove frontiere delle relazioni amorose. Numerosi gli stand commerciali, oltre alle novità auto del 2022 proposte da diverse case automobilistiche.

Ci sarà davvero per tutti i gusti, non solo per amanti delle auto e moto d’epoca, l’evento “VW AIR COOLED –ROMA” è davvero un appuntamento imperdibile che noi ci sentiamo caldamente di raccomandare. Il biglietto d’ingresso intero (ingresso ore 10.00) può essere acquistato online al costo di € 22,00. Il biglietto d’ingresso può essere acquistato online sul sito www.cinecittaworld.it. Sempre sul sito, l’organizzazione offre inoltre la possibilità di prenotare l’hotel con la formula BIGLIETTO & HOTEL a € 49,00.

Non ci rimane che scaldare i motori e vederci al traguardo il 10 aprile 2022 presso Cinecittà World per il “VW AIR COLLED-ROMA”.

Gli sponsor della manifestazione sono: ENERGEKO; PMJ Jeans (famosa marca di abbigliamento per motociclisti, ha creato il primo jeans italiano da moto ad aver ottenuto la certificazione CEEN13595-1 al pari di una tuta in pelle da pista), che per il Contest metterà in palio numerosi capi di abbigliamento della collezione 2022 e vestirà inoltre l’attrice Elena Rossetto; l’azienda orologiaia SPILLO di Genova (marchio di orologi nato nel 2016 e ispirato al mondo dei bikers), che per il Contest metterà in palio un orologio della propria collezione; MUSHER moda, che vestirà l’attore Rosario Terranova per lo spettacolo che si terrà al Teatro-4 e il negozio “BRIKERIA” di Frascati, specializzato in LEGO, che per il Contest metterà in palio un kit LEGO per realizzare una Volkswagen Maggiolino, mentre l’artigiano Sergio Belardelli esporrà tutti i suoi modelli di “Maggiolino” realizzati in legno, rigorosamente a mano.