William H. Macy, diminutivo di William Hall Macy Jr., è un attore e regista americano. Ha vinto due Emmy Awards e quattro Screen Actors Guild Awards, nonché una nomination all'Oscar come Miglior Attore non protagonista per Fargo. Dal 2011, interpreta Frank Gallagher, personaggio principale nell'adattamento di Showtime Network americano della serie televisiva britannica “Shameless”.

William H. Macy: uno studente disgraziato

(Miami, 13 marzo 1950)

William H. Macy si descrive come un americano medio, un everyman, è nato a Miami, in Florida, ed è cresciuto in Georgia e nel Maryland.

Suo padre era il Sergente William Hall Macy, onorato con la Distinguished Flying Cross e la medaglia per aver pilotato un bombardiere B-17 Flying Fortress durante la Seconda Guerra Mondiale; sua madre, Lois, era una vedova di guerra che incontrò il padre di Macy dopo la morte del suo primo marito nel 1943.

Nel 1968 Macy si laurea alla Allegany High School di Cumberland; prosegue gli studi in medicina veterinaria al Bethany College nella Virginia dell'Ovest, ma ammette a se stesso di essere uno "studente disgraziato" (rivela di aver sperimentato l'LSD al college, dichiarando che alcuni amici si riferivano a lui come "testa acida") e si trasferisce al Goddard College nel Vermont, dove studia con il drammaturgo David Mamet, ottenendo diversi ruoli nelle sue commedie. Qui Macy aveva un vecchio furgone con un adesivo per paraurti che diceva: "Non ridere - Tua figlia può essere qui".

Appena ventenne, a Chicago, ottiene la parte per uno spot televisivo, grazie alla quale riceve la SAG-AFTRA, la tessera del Sindacato Americano per i professionisti del spettacolo.

Macy ha trascorso del tempo a Los Angeles prima di trasferirsi a New York City a 28 anni, dove ha recitato in oltre 50 spettacoli di Broadway.

Uno dei suoi primi ruoli sullo schermo è in “Somewhere In Time”. Un'altra memorabile performance è quella nel film “The Boy Who Loved Trolls” del 1984. Ha anche avuto un ruolo secondario nella sitcom “Kate & Allie”, e nel primo episodio di “Law & Order”.

William H. Macy: il successo

Il ruolo principale come Jerry Lundegaard in “Fargo”, la black comedy thriller del 1996 scritta e prodotta da Joel e Ethan Coen, ha contribuito a rafforzare la sua carriera e la sua riconoscibilità.

Macy non ha negato di aver fatto pressioni per questo ruolo, incluso il fatto di aver pagato a sue spese il volo per la terza audizione, e dice: "Ho essenzialmente detto loro che avrei sparato ai loro animali domestici se mi avessero dato questo ruolo; e non avrei lasciato la stanza finché non mi avessero scelto ".

Da quando, nel 1997, agli Academy Awards per la sua prima Nomination (Fargo) è stato erroneamente annunciato come Bill Macy, l'ex star della sitcom "Maude" del 1972, l'attore usa lo pseudonimo William H. Macy.

Tra gli anni '90 e i 2000, Macy recita per la commedia romantica del 1993 “Benny & Joon” al fianco di Johnny Depp, in “Ghosts of Mississippi” di Rob Reiner del 1995, con Harrison Ford e Gary Oldman in “Air Force One” di Wolfgang Petersen e in “Boogie Nights” di Paul Thomas Anderson entrambi del 1997.

Il 6 settembre 1997, dopo 15 anni di convivenza, Macy sposa l'attrice Felicity Huffman, con cui avrà due figlie, Sophia Grace e Georgia Grace.

William H. Macy: nuove collaborazioni

E ancora partecipa alle riprese con John Travolta e Robert Duvall di “Pleasantville” del 1998, a quelle del remake del 1998 di “Psycho” di Gus Van Sant; nel 1999 recita nel ruolo dello sceriffo Chappy Dent in “Happy, Texas” di Mark Illsley e al set di “Mystery Man” di Kinka Usher. Lo stesso anno Macy fa il provino per il ruolo di Brian nella sitcom “I Griffin”, la cui parte è andata alla fine a Seth MacFarlane. In compenso gli scrittori de “I Simpson” hanno affermato che, se ci fosse mai una versione live della serie, Macy sarebbe la scelta perfetta per interpretare Ned Flanders.

Il 1999 è anche l'anno del dramma epico scritto, co-prodotto e diretto da Paul Thomas Anderson,”Magnolia”, in cui interpreta il ruolo di Donnie Smith collaborando con gli attori Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman e Julianne Moore.

Arrivano poi i ruoli per i film “Jurassic Park III” di Joe Johnston nel 2001 e per “Welcome to Collinwood” di Anthony and Joe Russo nel 2002; nel 2003 in “Seabiscuit” di Gary Ross e nel 2005 per la pellicola “Sahara” di Breck Eisner.

Nel frattempo William H. Macy è regista presso la Atlantic Theatre Company di New York, dove tiene il corso di Estetica Pratica.

Nel 2007, Macy ha recitato in “Wild Hogs”, film on-the-road su uomini di mezza età che rivivono la loro adolescenza cavalcando le strade aperte con loro Harley-Davidson. Nonostante la critica negativa, il film è stato un successo finanziario, e inoltre ha riunito Macy a John Travolta, costar in “A Civil Action” del 1998.

Nel 2009, Macy ha completato le riprese di “The Maiden Heist”, una commedia di Peter Hewitt interpretata con Morgan Freeman e Christopher Walken.

Il 23 giugno 2008 Macy e sua moglie, Felicity Huffman, ricevono dalla Camera di Commercio di Hollywood la notizia di aver ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Nel 2010 “Dirty Girl”, interpretato insieme a Juno Temple e Milla Jovovich, è al Toronto International Film Festival.

William Hall Macy Jr.: l'amore per la televisone

Nell'estate 2010, Macy si è unito alle riprese della puntata pilota “Shameless” nel ruolo del protagonista Frank Gallagher: il progetto è andato in porto e Macy ha ricevuto critiche positive e, nel 2014, una nomination agli Emmy come Miglior Attore Protagonista in una Serie Comica. Ha inoltre vinto tre Screen Actors Guild Awards.

Nel 2012 Macy debutta come regista con il dramma indipendente “Rudderless”, mentre nel 2017 dirige “The Layover”, una commedia da viaggio con Alexandra Daddario e Kate Upton. Nel 2015, ha avuto un piccolo ruolo nel film drammatico “Room”, nominato agli Oscar come Miglior Film.

Nel 2019, è stato protagonista di uno scandalo: lui e sua moglie Huffman avrebbero tentato di pagare la cifra di $15.000 per avvantaggiare l'ammissione al college della figlia; la Huffman è stata condannata a 14 giorni di prigione, ma per ragioni non divulgate, non sono state presentate accuse contro Macy.

William H. Macy, la moglie Felicity Huffman e altre star televisive sono membri della Atlantic Theater Company di New York, che Macy e lo scrittore David Mamet hanno co-fondato nel 1985.

Barbara Sebastiani