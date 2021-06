White Noise: Jodie Turner-Smith in trattative per entrare nel cast

Jodie Turner-Smith potrebbe far parte del film “White Noise” di Netflix, adattamento del regista Noah Baumbach del romanzo di Don DeLillo. Deadline Hollywood ha riportato per la prima volta la notizia.

White Noise: trama e protagonisti

Il nuovo film di Noah Baumbach, “White Noise” potrebbe avere una nuova attrice nel cast. Se l’accordo dovesse chiudersi, Jodie Turner-Smith sarà al fianco di Greta Gerwig e Adam Driver, che sono già stati arruolati nel film all’inizio di quest’anno. Netflix a riguardo non ha lasciato alcun commento.

La satirica “White Noise” segue Jack (che sarà interpretato da Driver), un professore che si è fatto un nome insegnando studi su Hitler in un college di arti liberali in America Centrale. Con la sua quarta moglie Babette (interpretata da Gerwig) e i loro figli, tentano di navigare nei soliti passaggi rocciosi della vita familiare. Questo viene messo alla prova quando un “evento tossico aereo” interrompe la loro esistenza e li costringe ad affrontare insieme la minaccia di morte. Non si sa chi interpreterebbe Turner-Smith nel film.

White Noise” segna la terza collaborazione di Baumbach con Netflix, dopo aver diretto in precedenza “Marriage Story” e “The Meyerowitz Stories (New and Selected)” nominati all’Oscar. Oltre a dirigere il film, il regista sta adattando anche la sceneggiatura.

Gli impegni di Jodie Turner-Smith

Tra i ruoli da protagonista di Jodie Turner-Smith ricordiamo quello al fianco di Daniel Kaluuya nel dramma romantico della Universal “Queen & Slim”. Di recente è apparsa nel thriller d’azione diretto da Michael B. Jordan “Tom Clancy’s Without Remorse”, originariamente allestito alla Paramount e successivamente venduto agli Amazon Studios. Il suo prossimo grande progetto per l’attrice è sicuramente “Anne Boleyn”, una serie limitata britannica in cui interpreta la seconda moglie del re Enrico VIII.

Francesca Reale

03/06/2021