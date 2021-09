West Side Story: il nuovo trailer del prossimo film di Steven Spielberg

“West Side Story”, il prossimo lavor del regista Steven Spielberg arriverà al cinema il 10 dicembre.

West Side Story: il primo musical girato da Spielberg

20th Century Studios ha presentato il primo trailer integrale di “West Side Story”, l’ adattamento del regista Steven Spielberg del leggendario musical di Broadway del 1957.

Con una durata di poco più di due minuti, il nuovo trailer è impostato sulla canzone “Tonight” e contiene alcune immagini mozzafiato. Presenta la premessa della storia ispirata a Romeo e Giulietta, troviamo Rachel Zegler che interpreta Maria Vasquez, una giovane donna che si ritrova attratta dal Tony, interpretato da Ansel Elgort, nella New York degli anni ’50.

La loro relazione porta allo scontro due bande di strada di diverse etnie. Il confronto arriva al culmine con una resa dei conti iconica a cominciare da quella ripresa dall’alto girata dal direttore della fotografia di lunga data di Spielberg, Janusz Kamiński .

Oltre a Zegler ed Elgort, il musical è interpretato anche da Ariana DeBose , David Alvarez , Mike Faist , Corey Stoll e Brian d’Arcy James. Rita Moreno, uno dei soli tre artisti ad essere premiato con Academy, Emmy, Grammy, Tony e Peabody Awards, interpreta Valentina, proprietaria del negozio all’angolo in cui lavora Tony. L’attrice ha vinto un Oscar per aver interpretato Anita nell’adattamento del musical del 1961 diretto da Robert Wise.

Il ritorno del musical al cinema

“West Side Story”, dopo essere stato ritardato a causa della pandemia di COVID-19, arriva nello stesso anno dell’adattamento “In the Heights” del regista Jon M. Chu con protagonisti Lin-Manuel Miranda e Quiara Alegría Hudes. Un musical ambientato a New York City , con un vasto cast di personaggi latini. Nonostante il tremendo clamore e le ottime recensioni, ha avuto scarsi risultati al botteghino.

Resta da vedere se la sovrapposizione tematica tra i due film influisca su “West Side Story” , ma non si può negare che il film esce in un periodo di rinascita per i musical sul grande schermo. Infatti ne possiamo citare alcuni: “La La Land” e “The Greatest Showman”, per non parlare di “Mamma Mia: Here We Go Again” e “A Star is Born”.

“West Side Story” arriverà nei cinema il 10 dicembre.

Francesca Reale

16/09/2021