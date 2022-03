Volevo fare la rockstar – Seconda stagione: dal 23 marzo su Rai 2

Parte mercoledì 23 marzo su Rai 2 in prima visione “Volevo fare la rockstar – Seconda stagione”, serie tv diretta da Matteo Oleitto. Coprodotta da Rai Fiction e Pepito Produzioni e realizzata con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission, la fiction andrà in onda in 4 serate ed è divisa in 8 episodi da 50 minuti l’uno.

Volevo fare la rockstar – Seconda stagione: problemi di cuore e non solo

Nuovi problemi, non solo di cuore per la seconda stagione di “Volevo fare la rockstar”. Olivia (Valentina Bellè) e Francesco (Giuseppe Battiston) si sono presi il classico momento di riflessione: lei si trova a barcamenarsi tra mille difficoltà e la responsabilità di crescere due gemelle adolescenti, lui invece è in procinto di intraprendere una nuova relazione con la bella professoressa Silvia (Anna Ferzetti). Olivia sembra non accettare questa situazione, complicata anche dalla presenza di Nice (Angela Finocchiaro), attiva nella sua nuova versione di super nonna amorevole. Eros (Riccardo Maria Manera), intanto, è corteggiato da Fabio (Francesco di Raimondo), un giovane e talentuoso artista.

Nel cast di “Volevo fare la rockstar – Seconda stagione” ritroviamo la coppia Giuseppe Battiston e Valentina Bellè insieme con Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Riccardo Maria Manera mentre tra le new entry arriva Anna Ferzetti nel ruolo di Silvia e Francesco Di Raimondo nei panni di Fabio un artista pieno di talento.

Ecco le parole del regista Matteo Oleotto:

“Raccontare questa storia è stata una scommessa: perché partivamo da un racconto di vita vera, un blog scritto da una mamma single con tre figlie ed era quindi fondamentale riuscire a non contaminare troppo la realtà con la finzione; perché avevamo scelto di raccontare personaggi umani, sfigati e nevrotici, per suscitare più l’empatia del pubblico che non l’astrazione in una dimensione edulcorata della vita; infine, perché abbiamo scelto di impiantare il racconto nella provincia del nord-est, una porzione di Italia che nasconde storie ed atmosfere incredibili ancora da scoprire”.

Roberta Rosella

21/03/2022