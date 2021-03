Vita da Strega, la Sony lavora ad un nuovo film ispirato alla sitcom degli anni ‘60

La Sony Pictures sta lavorando all’ adattamento di un classico delle sitcom anni ’60, “Vita da Strega” (Bewitched).

La prima “Vita da Strega”

Creato da Sol Saks, con la produzione esecutiva di Harry Ackerman, “Vita da Strega” andò in onda dal 1964 al 1972 su ABC e fu un esempio determinante del genere. L’attrice protagonista è stata Elizabeth Montgomery che ha recitato per otto stagioni nel ruolo di Samantha Stephens, una strega sposata con un uomo nome Darrin (Dick York e poi Dick Sargent), i cui poteri magici causano spesso e a volte risolvono, divertenti peripezie nella sua vita da tipica casalinga.

Dal suo finale nel 1972, “Vita da Strega” è stata una delle serie più amate del genere sitcom. Di seguito c’è stato un suo spinoff “Tabitha”, incentrato sulla figlia di Samantha e Darren, ma non ha avuto molto successo e infatti fu cancellato dopo la prima stagione. Inoltre alcuni riferimenti sulla strega Samantha Stephens si possono ritrovare anche nei primi episodi della serie Marvel “WandaVision” in onda su Disney+

La nuova nuova produzione

Il nuovo film proviene dai produttori John Davis e John Fox (“Dolemite Is My Name”, “Game Night”) con una sceneggiatura scritta da Terry Matalas e Travis Fickett (“12 Monkeys”, “Macgyver”). Intanto, lo stesso Matalas è attualmente impegnato con la CBS nella serie tlevisiva di “Star Trek: Picard.” In fine, Il quartetto sta anche sviluppando il remake di “Witch Mountain” per Disney Plus.

C’è da sottolineare che questo non è il primo adattamento cinematografico della serie. La stessa Sony nel 2005 ha prodotto una commedia romantica della scrittrice e regista Nora Ephron, con Nicole Kidman e Will Ferrell come attori nei panni di Samantha e Darrin proprio in un remake dello show televisivo.

Francesca Reale

25/03/2021