Regia: Tim Trachte

Cast: Jannik Schümann, Luna Wedler, Luise Befort, Jamie Bick.

Genere: Drammatico, colore

Durata: 109 minuti

Produzione: Germania, 2019

Distribuzione: M2 pictures

Data di uscita cinema: 24 ottobre 2019

"Vicino all'orizzonte" è tratto dall'omonimo best-seller internazionale scritto da Jessica Koch, ispirato alla vera, struggente storia d'amore vissuta dalla scrittrice alla fine degli anni '90.

Vicino all'orizzonte: una struggente storia d'amore

Jessica (Luna Wedler), una ragazza di 18 anni, con un futuro promettente di fronte a sé, incontra Danny (Jannik Schümann). Lui è un modello, bellissimo e affascinante, ma nasconde un dolorosissimo segreto. Jessica capisce presto che vivere un futuro con lui sarà un sogno impossibile da realizzare. Nonostante questo, decide di credere fermamente nella loro storia. Perché alla fine di tutto, quando l'amore è vero, per quanto breve, anche solo un'attimo può valere la pena di essere vissuto.

Il romanzo che ha ispirato questo film racconta una storia vera, vissuta in prima persona dall'autrice. Jessica Koch è nata a Ludwigsburg, in Germania. Appena finita la scuola, ha conosciuto Danny, un affascinante ragazzo metà tedesco e metà americano. Il romanzo, uscito in Germania nel 2016, è subito diventato un best-seller, in cima alla classifica di Amazon e del settimanale tedesco Bild.