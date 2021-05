Venom 2: pubblicato il primo trailer ufficiale del film

La Sony ha pubblicato ufficialmente il primo trailer di “Venom: La furia di Carnage” che uscirà nelle sale a metà settembre.

Il trailer ufficiale di “Venom: La furia di Carnage”

Venom è tornato, con una vendetta! Il primo trailer di “Venom: la furia di Carnage” è stato appena pubblicato da Sony, che anticipa il prossimo capitolo del loro Sony Pictures Universe of Marvel Characters, o SPUMC.

Non si è parlato molto di “Venom: La furia di Carnage” da quando il suo titolo è stato annunciato nell’aprile dello scorso anno. Probabilmente si vociferava che il film non fosse nemmeno reale, ma invece c’è stata una sorpresa. Non solo “Venom 2” è reale, ma ci stiamo avvicinando sempre di più alla sua data di uscita nelle sale, poiché il film è stato spinto per evitare di scontrarsi con “F9”.

Il cast del film

Se il primo film aveva una strana atmosfera da commedia romantica, il primo trailer di “Venom: la furia di Carnage” è completamente un film poliziesco, ma con un antieroe perdente e con Tom Hardy. Il primo film non è stato solo sorprendentemente delizioso per la sua assurdità da cartone animato, ma è stato anche un successo a sorpresa, guadagnando oltre $ 850 milioni in tutto il mondo.

Il nuovo film è diretto da Andy Serkis e vede il ritorno di Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams e Reid Scott. Il film introdurrà Stephen Graham e Naomie Harris nei pani della cattiva di Spider-Man, Shriek. Ed infine, Kelly Marcel è dietro la sceneggiatura, aiutata da Hardy condivide con lei il merito della storia nel film. Il film sarà distribuito dal 24 settembre.

Francesca Reale

11/05/2021