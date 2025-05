Vendetta e caos: anticipazioni dell’episodio di tradimento del 29 maggio 2025 su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera turca Tradimento continua a tenere i telespettatori col fiato sospeso. Nella puntata in onda il 29 maggio 2025, alle 14:10 su Canale 5, Selin mette in atto un piano di vendetta che coinvolge il suo ex marito Tolga e la sua amante Oylum. Le tensioni tra i personaggi principali si intensificano, portando a una serie di eventi drammatici che promettono di scuotere le fondamenta delle loro relazioni.

Il piano di vendetta di Selin

Nell’episodio del 29 maggio, Selin decide di non rimanere in silenzio di fronte al tradimento di Tolga. Con l’aiuto di Azra, realizza una video-intervista in cui espone la verità sulla relazione tra Tolga e Oylum. Questo video viene trasmesso attraverso diverse emittenti televisive, generando un’ondata di scalpore che raggiunge rapidamente Diyarbakir. La notizia della relazione clandestina di Tolga con Oylum si diffonde, attirando l’attenzione di Vahit, un uomo deciso a vendicare l’affronto subito dalla famiglia Dicleli e dal povero Behram, attualmente in coma.

Vahit, infuriato per quanto accaduto, si dirige verso Celal per informarlo delle sue intenzioni vendicative. Tuttavia, Celal non approva il piano di Vahit e lo caccia via, allertando Mualla della situazione. Questo scenario di tensione è solo l’inizio di una serie di eventi che porteranno a un confronto diretto tra i personaggi coinvolti.

La reazione di Tolga e Selin

La situazione tra Selin e Tolga si fa sempre più tesa. Selin, consapevole che il marito non ha intenzione di salvare il loro matrimonio, esplode in una crisi di rabbia. Dopo aver bruciato alcuni vestiti di Tolga, minaccia di appiccare un incendio alla loro casa. La reazione di Tolga è altrettanto intensa: in un momento di sfogo, rivela a Selin di essere ancora innamorato di Oylum e che il matrimonio con lei è stato il più grande errore della sua vita.

Questa rivelazione segna un punto di non ritorno nella loro relazione. Selin, con il cuore spezzato, si prepara a mettere in atto il suo piano di vendetta, mentre Tolga si confronta con le conseguenze delle sue azioni. La tensione tra i due personaggi raggiunge un culmine, creando un’atmosfera carica di emozioni e conflitti irrisolti.

Kahraman e il confronto finale

La video-intervista di Selin non passa inosservata nemmeno a Kahraman, che decide di affrontare Tolga. Dopo aver visto il video, Kahraman si reca nell’ufficio di Tolga per un confronto diretto. Tuttavia, il giovane non si trova lì, lasciando Kahraman frustrato e arrabbiato. La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo di Vahit, che è determinato a vendicare l’onta subita dalla sua famiglia.

La puntata del 29 maggio promette di essere ricca di colpi di scena e tensioni, con i personaggi che si trovano a dover affrontare le conseguenze delle loro scelte. La soap opera Tradimento continua a esplorare temi di amore, vendetta e conflitto, mantenendo i telespettatori incollati allo schermo.

Programmazione di Tradimento

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 su Canale 5, con un appuntamento speciale il venerdì sera alle 21:35. Gli episodi del weekend sono trasmessi anche durante il daytime, offrendo ai fan della soap opera numerose occasioni per seguire le intricate vicende dei protagonisti. Non perdere le anticipazioni settimanali dal 25 al 31 maggio 2025, per rimanere aggiornato su tutti gli sviluppi della trama.

