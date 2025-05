Variazioni nel palinsesto televisivo per il ponte del Primo Maggio: cosa cambia per i programmi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il ponte del Primo Maggio porta con sé alcune modifiche al palinsesto televisivo, in particolare per le trasmissioni del daytime. Le variazioni riguardano diverse serie e programmi, con alcune repliche e pause programmate. Ecco un’analisi dettagliata delle principali novità.

Le modifiche ai programmi di daytime

Oggi, 1 maggio, il popolare programma “Beautiful” andrà in onda con una puntata in replica. Questo cambiamento è temporaneo, poiché a partire da domani gli episodi inediti torneranno a occupare il palinsesto quotidiano. I fan della soap opera americana possono quindi godere di un episodio già trasmesso, mentre l’attesa per i nuovi sviluppi riprenderà domani.

La pausa di tradimento e il ritorno di the family

La serie turca “Tradimento“, che ha conquistato il pubblico con ascolti record nel pomeriggio, si fermerà oggi. Tuttavia, i telespettatori possono stare tranquilli: il programma riprenderà regolarmente domani alle 14:10 e, come di consueto, sarà disponibile anche in prima serata.

Inoltre, per gli appassionati di “The Family“, ci sarà una vera e propria maratona. La serie turca sarà trasmessa in versione estesa sia oggi che domani, dalle 14:45 alle 17:00, con alcune brevi interruzioni per dare spazio a talent show e reality. Questo permetterà ai fan di seguire più a lungo le avventure di Devin e Aslan.

Il paradiso delle signore e il gran finale

Nonostante il giorno festivo, “Il paradiso delle signore” andrà in onda anche oggi. Gli episodi saranno trasmessi anche domani e lunedì 5 maggio, giorno in cui si svolgerà il gran finale di stagione. Questo appuntamento è atteso con grande interesse dai telespettatori, che potranno scoprire come si concluderanno le storie dei personaggi. Dopo il gran finale, il programma tornerà in onda a settembre, promettendo nuove emozioni.

Un posto al sole e il concerto del primo maggio

Il programma “Un posto al sole” si fermerà oggi per il tradizionale Concerto del Primo Maggio, che sarà trasmesso in diretta da Roma. Questo evento musicale è un appuntamento annuale molto atteso e, per recuperare, domani andranno in onda due episodi consecutivi della soap. I fan potranno così godere di un doppio appuntamento per non perdere nessuno sviluppo delle storie.

Programmi senza variazioni

Infine, non ci saranno cambiamenti per “Tempesta d’amore” e “La promessa“, che continueranno a seguire il loro palinsesto abituale senza alcuna interruzione. I telespettatori possono quindi continuare a seguire le avventure di questi programmi senza preoccupazioni.

Le variazioni nel palinsesto televisivo per il ponte del Primo Maggio offrono ai telespettatori diverse opportunità di intrattenimento, con repliche, maratone e nuovi episodi in arrivo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!