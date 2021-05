Vanessa Redgrave non sarà con Kevin Spacey nel film “L’uomo che disegnò Dio”

Vanessa Redgrave ha messo in chiaro che non sarà nel film “L’uomo che disegnò Dio”. Il progetto italiano dovrebbe essere il grande film di ritorno di Kevin Spacey.

Il nome di Vanessa Redgrave è stato fin da subito legato al film “L’uomo Che Disegnò Dio”, diretto da Franco Nero, suo marito da 15 anni. Luis Nero, produttore del film, aveva anche confermato a Variety che l’attrice sarebbe apparsa nel film, solo se avesse avuto la possibilità di viaggiare dall’Inghilterra in Italia. Se fosse stato così, Vanessa Redgrave avrebbe avuto solo un piccolo cameo come insegnante di pianoforte del personaggio di Franco Nero.

In una nota rilasciata dai suoi rappresentanti c’è stata però una netta smentita della sua partecipazione: “Il nome di Vanessa Redgrave è stato incluso nelle storie recenti relative al casting del film in uscita “L’uomo che disegnò Dio“. Sebbene ci siano state discussioni sulla possibilità che lei si unisse al cast, non apparirà nel film“.

Il ritorno di Kevin Spacey in un cameo

Lo stesso produttore del film, aveva confermato a Variety che Kevin Spacey era entrato nel cast e nel film sarebbe apparso in un cameo. Secondo il produttore, l’attore americano avrebbe avuto un piccolo ruolo come detective della polizia. Nel cast ci sarà anche Franco Nero che sarà il protagonista e il regista.

Il casting segnerà il ritorno sul set di Kevin Spacey a seguito delle molteplici accuse di violenza sessuale e cattiva condotta avanzate contro di lui a partire dalla fine del 2017. Appurato che non sarà nel film, invece, i prossimi progetti dell’attrice Vanessa Redgrave includono “The Lost Girls” e “Alice, Through the Looking”.

