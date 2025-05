Valerio Staffelli consegna un Tapiro D’Oro “dimezzato” a Veronica Gentili per i ritiri all’Isola dei Famosi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La situazione all’Isola dei Famosi si fa sempre più complessa, con un numero crescente di ritiri tra i concorrenti. In questo contesto, Valerio Staffelli ha deciso di portare un Tapiro D’Oro “dimezzato” alla conduttrice Veronica Gentili, un gesto che ha suscitato curiosità e ilarità. L’episodio andrà in onda durante l’appuntamento serale di Striscia la Notizia, previsto per mercoledì 28 maggio alle 20:35 su Canale 5.

Un tapiro d’oro “fuggito” dall’isola

La consegna del Tapiro D’Oro a Veronica Gentili si distingue per la sua originalità. Invece del trofeo completo, Staffelli ha portato solo la base, simboleggiando il fatto che anche il Tapiro ha deciso di “fuggire” dal reality show, proprio come molti concorrenti. Negli ultimi giorni, infatti, sei partecipanti hanno abbandonato il programma, confermando le difficoltà di questa edizione, che era stata annunciata come “la più dura di sempre”.

Valerio Staffelli ha colto l’occasione per commentare l’ondata di ritiri e la crescente difficoltà nel mantenere viva la competizione. La conduttrice, con il suo consueto sorriso, ha affrontato la situazione con leggerezza, affermando: “Avevamo detto che avremmo fatto l’Isola più dura di sempre, l’importante però è che non debba partire io! Se rimaniamo senza concorrenti, faremo un’altra cosa, mi metto qua fuori e strillo”.

La proposta di veronica gentili a staffelli

Durante il divertente scambio di battute con Staffelli, Veronica Gentili ha anche lanciato una provocazione, chiedendo se l’inviato di Striscia la Notizia fosse disponibile a unirsi al programma. “Ma lei ha da fare? Se per caso fosse libero, io faccio un appello!” ha scherzato, dimostrando di saper affrontare le critiche con ironia.

Inoltre, ha menzionato Simona Ventura, sua compagna d’avventura in studio come opinionista, esprimendo il desiderio di convincerla a partecipare come concorrente. “Adesso provo a convincerla a partire. Però lei ha già partecipato come concorrente, quindi è difficile”, ha aggiunto Gentili, evidenziando il legame tra le due.

Nuovi concorrenti all’isola dei famosi

Nonostante le defezioni, il programma continua a procedere. La serata di mercoledì prevede l’ingresso di tre nuovi naufraghi, pronti a ravvivare le dinamiche tra i concorrenti rimasti. Tra questi ci saranno Jasmine Salvati, modella ed ex fidanzata di un concorrente uscito di recente, Ahlam El Brinis, un’altra modella italo-marocchina che ha partecipato a Miss Italia, e Jey Lillo, un ipnotista e mago.

Per Veronica Gentili, questo rappresenta il secondo Tapiro D’Oro ricevuto nella sua carriera, ma come ha dimostrato, nemmeno un trofeo “a metà” è sufficiente a scoraggiarla. L’episodio completo della consegna andrà in onda su Striscia la Notizia, offrendo ai telespettatori un momento di leggerezza e intrattenimento in un contesto di sfide e difficoltà.

