Valeria Marini torna sul set di Beautiful: riprese a Napoli e Capri con star internazionali

Valeria Marini, nota soubrette sarda, sta per tornare sul piccolo schermo con un ruolo speciale nella celebre soap opera Beautiful. La produzione americana, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, ha scelto Napoli e Capri come location per le nuove puntate, portando con sé un cast di attori di fama internazionale. Questo evento segna un’importante occasione per la Marini, che si prepara a tornare alla recitazione dopo un periodo di assenza dai set.

Valeria Marini: un ritorno atteso in Beautiful

La carriera di Valeria Marini ha sempre oscillato tra il mondo della televisione e quello del cinema. Dopo la sua partecipazione a Ne vedremo delle belle, il programma di Carlo Conti, la soubrette ha ricevuto l’invito a unirsi al cast di Beautiful. La Marini interpreterà se stessa, un ruolo che promette di essere intrigante per i fan della soap. Le riprese si stanno svolgendo in questi giorni tra le splendide location di Napoli e Capri, e i fan italiani dovranno attendere fino al 2026 per vedere il suo debutto sullo schermo, a causa del divario temporale tra le puntate americane e quelle italiane.

Il ritorno di Valeria Marini alla recitazione è significativo, considerando che la sua ultima apparizione risale al 2024 nel film Il magico mondo di Billie. La carriera della Marini è costellata di collaborazioni con nomi illustri del cinema, come Alberto Sordi e Sofia Coppola, dimostrando la sua versatilità come artista. La sua partecipazione a Beautiful rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale, e i fan sono ansiosi di scoprire come si inserirà nella trama della soap opera.

Le riprese a Napoli e Capri: location da sogno

Beautiful ha una lunga storia di riprese in Italia, e Napoli e Capri non fanno eccezione. La soap opera ha già girato episodi in diverse località italiane, tra cui il Lago di Como, Venezia e Roma. Questa volta, la produzione ha scelto la bellezza storica di Napoli e le meraviglie naturali di Capri per le nuove scene. Quattro attori di punta del cast, Katherine Kelly Lang, John McCook, Thorsten Kaye e Jack Wagner, sono stati avvistati mentre giravano in alcune delle location più iconiche della città partenopea.

Le riprese sono state affidate a Gianluca Cannizzo della Wonder Film, che ha scelto luoghi storici come Piazza Municipio, Via Chiaia e Castel Nuovo per le scene di Napoli. A Capri, le riprese si svolgono tra i Faraglioni e altre suggestive location, offrendo uno sfondo mozzafiato per la trama della soap. La presenza di Valeria Marini e di attori di fama mondiale rende queste puntate ancora più attese dai fan.

Beautiful: un fenomeno globale

The Bold and the Beautiful, il titolo originale della soap opera, è una delle più seguite al mondo, trasmessa in oltre 100 paesi e con un pubblico di circa 35 milioni di telespettatori giornalieri. La serie ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone grazie alle sue storie avvincenti e ai personaggi indimenticabili. Nel corso degli anni, la soap ha girato episodi in diverse località internazionali, tra cui Abu Dhabi, Australia e Danimarca, dimostrando la sua capacità di attrarre fan in tutto il mondo.

L’arrivo di Valeria Marini nel cast di Beautiful rappresenta un ulteriore passo verso la globalizzazione della soap opera, che continua a cercare nuove storie e personaggi per mantenere vivo l’interesse del pubblico. Con le riprese in corso a Napoli e Capri, i fan possono aspettarsi un mix di dramma, passione e bellezza, tipico della serie, che promette di intrattenere e affascinare anche in futuro.

