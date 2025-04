Uomini e Donne: Settimana di novità e colpi di scena dal 22 al 24 aprile 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il celebre programma di dating Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, si prepara a una settimana ricca di eventi e sorprese. Dopo la pausa di Pasquetta, il format non andrà in onda venerdì 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, ma i fan possono aspettarsi tre puntate avvincenti. La curiosità è palpabile, con tanti interrogativi su cosa accadrà nei prossimi appuntamenti. Si parlerà ancora di dame e cavalieri del trono Over o il focus sarà sull’unico tronista, Gianmarco Steri? Scopriamo insieme le anticipazioni per il periodo dal 22 al 24 aprile 2025.

Anticipazioni Uomini e Donne: martedì 22 aprile 2025

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la puntata di martedì 22 aprile presenterà la terza e ultima parte della registrazione avvenuta il 7 aprile. In questa occasione, il trono Over sarà al centro dell’attenzione. Dopo aver assistito ai baci tra Gemma e Arcangelo, il pubblico vedrà l’arrivo di Sabrina Zago. La dama sta approfondendo la conoscenza con Guido; tra di loro ci sono stati dei baci, ma la relazione non è ancora andata oltre. Tina Cipollari, opinionista del programma, ha espresso il suo parere, suggerendo che Sabrina stia sprecando tempo e dovrebbe invece concentrarsi su Andrea.

Non mancheranno le tensioni, come quella tra Alessio Pili Stella e Valentina. La dama napoletana ha chiesto il numero di Pierpaolo, lamentandosi di sentirsi trascurata poiché Alessio parla frequentemente di Luana. Sarà interessante vedere se riusciranno a chiarire le loro incomprensioni.

Ultime novità sul trono Over: Isabella e Diego

Le anticipazioni non si fermano qui. Nelle puntate successive, andrà in onda quanto registrato il 13 aprile, con un’attenzione particolare per il trono Over. Gemma ha deciso di interrompere la sua relazione con Arcangelo, nonostante l’iniziale complicità; lui sembra ora interessato a Martina. Anche Diego Di Fazio e Isabella hanno deciso di mettere fine alla loro frequentazione, nonostante ci sia stata un’intimità tra di loro. Isabella ha ritenuto inappropriato che Diego raccontasse un episodio privato, che avrebbe dovuto rimanere tra di loro. In un momento più festoso, Rosanna ha portato in studio una torta per festeggiare il compleanno di Giuseppe.

Gianmarco e le sue esternazioni: baci e scelte

Passando al trono di Gianmarco, il barbiere romano ha mostrato un gesto inaspettato. Notando l’assenza di Nadia in studio, ha deciso di lasciare il programma per cercarla. Durante questo periodo, ha comunque effettuato due esterne: una con Francesca e l’altra con Cristina, con quest’ultima che ha portato a un bacio. Questo sviluppo aggiunge ulteriore pepe alla trama del programma, con i telespettatori in attesa di scoprire come si evolveranno le dinamiche tra i protagonisti.

L’appuntamento con Uomini e Donne è fissato per martedì 22 aprile, promettendo discussioni, baci e confronti, con colpi di scena che non mancheranno di certo. La settimana si preannuncia avvincente per tutti gli appassionati del programma.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!