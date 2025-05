Uomini e Donne: pausa programmata e ritorno previsto per il 5 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il popolare programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, annuncia una pausa nei giorni festivi del 1° e 2 maggio 2025. Questo appuntamento, amatissimo dal pubblico, tornerà in onda con la sua regolare programmazione a partire da lunedì 5 maggio 2025. Durante la pausa, il programma sarà sostituito dalla soap opera turca The Family, mentre i fan attendono con trepidazione il finale di stagione e le scelte dei tronisti.

La pausa festiva e il ritorno alla programmazione

Come di consueto, Uomini e Donne si ferma durante i giorni festivi, ma quest’anno la pausa si estende a due giorni. Giovedì 1° e venerdì 2 maggio 2025, il dating show non andrà in onda su Canale 5, lasciando i telespettatori in attesa del ritorno previsto per lunedì 5 maggio. In questo periodo di attesa, il pubblico potrà seguire le avventure della soap turca The Family, che prenderà il posto del programma di Maria De Filippi.

La stagione di Uomini e Donne si avvia verso la conclusione, prevista per la fine di maggio, e i fan sono particolarmente interessati alla scelta del tronista Gianmarco Steri. Negli ultimi tempi, il romano è stato al centro di diverse segnalazioni, tra cui quella riguardante un presunto coinvolgimento del cugino di Nadia Di Diodato nel suo salone, che ha sollevato dubbi sulla sua credibilità. Tuttavia, queste voci sono state smentite sia dagli amici di Gianmarco che dalla redazione del programma, con l’autrice Raffaella Mennoia che ha ironicamente chiarito la situazione sui social.

Le dinamiche del trono classico

Nel trono classico, Gianmarco Steri continua il suo percorso con le corteggiatrici Nadia e Cristina Ferrara. Recentemente, però, Cristina ha lasciato lo studio in preda alla rabbia, accusando il tronista di non essere completamente presente durante le loro esterne, suggerendo che la sua attenzione fosse rivolta principalmente a Nadia. Questo episodio ha aggiunto ulteriore tensione alla già complessa situazione, con i fan che seguono attentamente gli sviluppi delle relazioni tra i protagonisti.

L’eliminazione di Francesca Polizzi, una delle corteggiatrici più amate dal pubblico, ha lasciato i telespettatori sorpresi e delusi. La sua uscita ha sollevato interrogativi sulle scelte del tronista e sul futuro del programma. Con il finale di stagione che si avvicina, i colpi di scena sono attesi e i fan sono pronti a scoprire chi sarà la scelta finale di Gianmarco.

Le novità nel trono over

Anche nel trono over non mancano le sorprese e le tensioni. Giovanni, uno dei protagonisti, si troverà al centro di una segnalazione che farà infuriare Francesca, portandola a reagire in modo impulsivo. Gemma Galgani, invece, continua la sua conoscenza con Arcangelo, mostrando un interesse crescente nei suoi confronti. Nonostante i baci appassionati, Arcangelo sembra intenzionato a esplorare anche altre possibilità all’interno del programma.

Gloria Nicoletti ha accettato il corteggiamento di Guido, e sembra che la loro relazione stia procedendo bene. D’altra parte, Alessio Pilli Stella porta in studio nuove prove contro Valentina, creando un clima di tensione e accuse reciproche tra i due. Giuseppe, infine, continua a conoscere Rosanna e confessa di esserne innamorato, anche se lei non è ancora pronta a uscire insieme dal programma.

Con l’attesa per il ritorno di Uomini e Donne e le dinamiche sempre più intricate tra i protagonisti, il pubblico è pronto a seguire gli sviluppi delle storie d’amore e dei conflitti che caratterizzano il programma.

