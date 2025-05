Uomini e Donne: Oggi in onda nuove emozioni e colpi di scena tra dame e cavalieri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, martedì 13 maggio 2025, torna su Canale 5 il popolare programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. La puntata promette di essere ricca di emozioni e sorprese, con protagonisti i partecipanti del trono Over e il tronista Gianmarco Steri. Le anticipazioni rivelano che ci saranno momenti intensi, tra baci, discussioni e nuove dinamiche tra i partecipanti.

Il percorso di Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici

Gianmarco Steri, il tronista al centro dell’attenzione, ha recentemente portato in esterna entrambe le sue corteggiatrici, Nadia e Cristina. Durante questi incontri, ha baciato entrambe, ma la situazione si è complicata quando Cristina ha manifestato il suo disappunto e ha deciso di lasciare lo studio. Questo gesto ha suscitato grande interesse e curiosità tra i telespettatori, che si chiedono quale sarà il futuro di Gianmarco e delle sue corteggiatrici. La puntata di oggi potrebbe rivelare ulteriori sviluppi nel suo percorso, con la padrona di casa che potrebbe decidere di approfondire la situazione.

Quattro coppie lasciano il programma: Giuseppe e Rosanna tra i protagonisti

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, la puntata di oggi presenterà anche le storie delle dame e dei cavalieri del trono Over. Quattro coppie hanno deciso di lasciare Uomini e Donne per intraprendere un percorso insieme al di fuori del programma. Tra queste, Giuseppe e Rosanna, che hanno suscitato molte discussioni e chiacchiere, hanno scelto di uscire mano nella mano, pronti a vivere la loro storia lontano dalle telecamere. Questo gesto ha colpito il pubblico, che ha seguito con interesse la loro evoluzione all’interno del programma.

Le emozioni di Gloria e Guido, e la reazione di Sabrina

Un altro punto focale della puntata sarà la relazione tra Gloria Nicoletti e Guido, ex di Sabrina Zago. Guido ha dichiarato di essersi innamorato di Gloria, una notizia che ha scosso Sabrina, già provata dalla recente uscita di Giuseppe con Rosanna. La reazione di Sabrina, che ha pianto per la situazione, evidenzia le emozioni contrastanti che caratterizzano il trono Over. Le dinamiche tra i tre protagonisti saranno sicuramente al centro delle discussioni e delle emozioni di oggi.

Polemiche e segnalazioni: Alessio e Valentina

Non mancheranno le polemiche, come dimostra la segnalazione di Alessio Pili Stella, un cavaliere storico del programma. Alessio ha affermato che Valentina, la ragazza che stava frequentando, sarebbe presente a Uomini e Donne solo per promuovere il suo brand. Questa affermazione ha sollevato interrogativi e potrebbe innescare discussioni accese tra i partecipanti. Le segnalazioni e le polemiche sono parte integrante del format, e oggi potrebbero aggiungere ulteriore pepe alla puntata.

L’appuntamento con Uomini e Donne è fissato per oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Canale 5. I telespettatori possono aspettarsi una puntata ricca di emozioni, colpi di scena e dinamiche inaspettate tra i protagonisti del programma.

