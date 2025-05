Uomini e Donne: il programma di Maria De Filippi sbarca in prima serata su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi, continua a mantenere un ruolo di primo piano nella programmazione di Canale 5. Con 29 edizioni e oltre 5177 puntate, il format ha dimostrato di essere un colosso dell’intrattenimento pomeridiano, capace di superare la concorrenza di Rai. Il 30 maggio 2025, il programma avrà un’uscita straordinaria in prima serata, con la “scelta di Gianmarco” prevista per le 21:30. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per Mediaset, che sta cercando di risollevare la propria offerta serale in un periodo di difficoltà.

Uomini e Donne in prima serata: precedenti esperimenti

La storia di Uomini e Donne in prime time non è nuova. La prima volta che il programma ha fatto il suo ingresso in questa fascia oraria risale al 3 giugno 2016, quando andò in onda una puntata speciale dedicata alla relazione tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, protagonisti del Trono Over. Quella puntata ha riscosso un notevole successo, raccogliendo 3.693.000 telespettatori e uno share del 17,71%. Questo risultato ha dimostrato che il pubblico era interessato a seguire le storie dei protagonisti anche in un orario diverso dal solito.

Nel 2019, Uomini e Donne ha nuovamente occupato la prima serata con tre speciali in cui i tronisti Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivàn González hanno espresso le loro scelte tra corteggiatori e corteggiatrici. Anche in questo caso, gli ascolti sono stati soddisfacenti, oscillando tra i 2.963.000 e i 3.451.000 telespettatori, con uno share medio compreso tra il 16% e il 18%. Un altro esperimento, andato in onda il 18 marzo 2017, ha visto i protagonisti delle recenti edizioni sfidarsi in “Le Olimpiadi della TV“, ottenendo 3.087.000 telespettatori e uno share del 16,83%. Tuttavia, questo tipo di format non ha avuto seguito, suggerendo che il pubblico preferisce le storie romantiche e le dinamiche relazionali tipiche del programma.

Le sfide di Canale 5 nella prima serata

Nonostante i tentativi di diversificare l’offerta, Canale 5 ha affrontato numerose difficoltà nella programmazione della prima serata. Dal 1996 ad oggi, solo cinque puntate di Uomini e Donne sono andate in onda in prime time, evidenziando la predominanza del programma nel pomeriggio. La sesta puntata, prevista per il 30 maggio, rappresenta quindi un esperimento significativo per Mediaset, che sta cercando di trovare un’alternativa valida per la sua offerta serale.

Negli ultimi mesi, i dati di ascolto hanno mostrato una flessione per le soap turche e sudamericane, che un tempo erano tra i programmi più seguiti. Anche i reality show, come La Talpa e The Couple, hanno subito un evidente calo, costringendo Mediaset a chiudere rapidamente le loro edizioni. L’Isola dei Famosi, condotto da Veronica Gentili, ha registrato ascolti deludenti, con uno share del 15,7%. Inoltre, programmi come Lo Show dei Record hanno visto un crollo degli ascolti, con l’ultima puntata che ha raggiunto solo il 9% di share.

Maria De Filippi: il pilastro di Mediaset

Maria De Filippi si conferma un elemento chiave nel palinsesto di Mediaset, capace di attrarre un vasto pubblico. Con programmi come Tu si Que Vales, C’è Posta per Te e Amici, ha riempito la prima serata per nove mesi, dimostrando la sua capacità di intrattenere. Ora, con l’arrivo di Temptation Island, previsto per il 3 luglio, la De Filippi continuerà a guidare la rete verso il successo, anche se con una sola edizione per il 2025.

La dodicesima stagione di Temptation Island ha registrato una media di 3.516.000 telespettatori e uno share del 29,23%, con il finale che ha raggiunto il 32%. Questi numeri indicano che esiste un pubblico pronto a seguire la televisione, anche nei mesi estivi, se i contenuti proposti riescono a colpirlo. Mediaset dovrà quindi lavorare per intercettare questo pubblico e rinnovare la propria offerta, senza dover sempre fare affidamento su Maria De Filippi.

