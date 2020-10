Regia: Michel Leclerc

Cast: Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia, Tom Lévy, Baya Kasmi, Eye Haidara

Genere: Commedia, colore

Durata: 103 minuti

Produzione: Francia, 2019

Distribuzione: Satine film

Data di uscita: 22 ottobre 2020

Distribuito da Satine Film, “Una classe per ribelli” è una commedia francese di Michel Leclerc incentrata sul divario sociale e sul pregiudizio. Tocca importanti e attuali temi quali il multiculturalismo, la laicità e l’importanza della scuola.

Una classe per ribelli: trama

La pellicola racconta la storia di una coppia di idealisti: Sofia (Leïla Bekhti) e Paul (Eduard Baer).

La donna, di origine magrebina, è un avvocato di successo che, partita dalla periferia di Parigi, ha saputo crescere personalmente e professionalmente senza venir meno ai suoi principi.

L’uomo, invece, è un anarchico batterista punk.

Quando giunge il momento di iscrivere Coretin, loro figlio, alla scuola elementare, i due decidono di trasferirsi nella casa dei sogni di Sofia da bambina, situata negli eterogenei sobborghi parigini.

Il desiderio di un’educazione paritaria e democratica, aperta all’integrazione e non discriminante alcuna diversità, è in perfetto accordo con quell’ambiente periferico, multiculturale e popolare.

I conflitti nascono quando tutti i compagni di Coretin scelgono di abbandonare la scuola pubblica per iscriversi in una scuola privata.

Cosa devono fare i genitori? Forzare il figlio a seguire ciò in cui loro hanno sempre creduto oppure lasciarlo libero di fare ciò che egli stesso crede giusto per lui?

Una classe per ribelli: il regista

Michel Leclerc, classe 1965, è un regista e sceneggiatore francese.

Nel corso degli anni Novanta, Leclerc ha lavorato come montatore televisivo e cameraman. Ha anche scritto e diretto numerosi cortometraggi. Per diversi anni è stato editorialista in programmi televisivi come “C'est ouvert le samedi” e “Nulle part ailleurs” trasmessi su Canal +, e “Mon Kanar” in onda su France 3.

Leclerc è anche il cantante e autore del gruppo Minaro.

Nel 2011, il regista ha vinto il César Award per la Migliore Sceneggiatura originale per la commedia romantica “Le Nom des gens”.