Titolo originale: La Quietud

Regia: Pablo Trapero

Cast: Edgar Ramirez, Joaquìn Furriel, Bérénice Bejo, Graciela Borges, Martina Gusman

Genere: Thriller, Drammatico

Durata: 117 minuti

Produzione: Argentina, Francia, 2018

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 9 maggio 2019

"Un segreto di famiglia" è un film scritto e diretto da Pablo Trapero (Leone d'Argento alla regia per "Il clan" 2016). La pellicola racconta la storia di due sorelle che, a causa della morte del padre, si rincontrano per mantenere l'unità famigliare. Ma non tutto andrà per il verso giusto.

Un segreto di famiglia: tra mistero e fiducia, la verità viene a galla

Eugenia, la maggiore, vive a Parigi dove il papà lavora come diplomatico; Mia, la minore, ha passato la vita con la madre Esmeralda nel loro paese d'origine, l'Argentina e, nello specifico, nella grande proprietà di famiglia "La Quietud" (tradotta in italiano la quiete).

Sfortunatamente per le tre donne, il padre muore di ictus. Questo evento scatenante servirà a far riavvicinare le sorelle. Eugenia torna a "La Quietud" e viene accolta molto calorosamente dalla mamma che, in particolar modo, è felice perché la ragazza è incinta e lei non vede l'ora di diventare nonna. Anche la più piccola, Mia, è molto contenta del ritorno, ma sotto sotto è anche profondamente gelosa e pensa che Esmeralda sia orgogliosa solo di Eugenia. Tutte e tre insieme saranno costrette a fronteggiare il trauma della perdita e dei rancori che si portano dietro da tanto tempo.

Un segreto di famiglia: Il cast

Bérénice Bejo ("Fai bei sogni", 2016; "Il mio Godard", 2017) interpreta Eugenia, mentre Martina Gusman ("Carancho", 2010; "Elefante bianco", 2012), attrice con alle spalle molte collaborazioni con il regista Pablo Trapero, è Mia, la figlia che è rimasta in Argentina affianco alla madre Esmeralda interpretata da Graciela Borges ("Brother and Sister", 2010; "Widows", 2011).

Il film è distribuito nelle sale da BIM distribuzione.