Ultraman: Netflix annuncia lo sviluppo del film animato

Lo streamer Netflix punta su un nuovo progetto ispirato ad un personaggio anime, Ultraman. Non sono molte le informazioni rilasciate riguardo questo nuovo percorso.

Ultraman: il nuovo film d’animazione targato Netflix

Ultraman is returning to Earth. Netflix is developing the next entry in a franchise 55 years in the making: a CG-animated film made in partnership with Tsuburaya Productions. pic.twitter.com/u6kas03u37 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 13, 2021

Netflix non è estraneo al mondo degli anime e dei progetti animati, con quest’anno l’arrivo di due nuove serie per due dei più grandi mostri giganti del mondo oggi tramite Godzilla Singular Point e Skull Island. Sembra che il servizio di streaming ha un altro asso nella manica. Infatti ha annunciato che un film d’animazione di Ultraman è in lavorazione. Esistito nel regno della cultura pop per circa cinquantacinque anni, Ultraman ha visto il mostro gigante lottare contro alcuni dei kaiju più grandi e cattivi mai introdotti.

Variety ha riferito che il nuovo film, diretto dall’animatore Shannon Tindle, che in precedenza ha lavorato ai film di Laika come “Coraline and Kubo and the Two Strings”, promette di utilizzare l’animazione generata dal computer per portare il guerriero gigante a un pubblico nuovo di zecca. Tindle ha scritto la sceneggiatura del film insieme al creatore Marc Haimes mentre Jogn Aoshima, che ha lavorato a “Ducktales” e “Gravity Falls”, sarà co-regista del film.

La collaborazione tra Netflix e la Tsuburaya Productions

Shannon Tindle ha detto questo sul progetto imminente: “Fare questo film è un sogno che si avvera. Quella che era iniziata come una storia originale ispirata dal mio amore per Ultraman di Eiji Tsuburaya è diventata in qualche modo un vero film di Ultraman grazie all’incredibile fiducia del team di Tsuburaya Productions e al supporto della gente di Netflix Animation. Abbiamo messo insieme una squadra di stelle e non vedo l’ora di condividere la nostra visione unica di Ultraman con il resto del mondo “.

Il film vedrà Netflix collaborare con Tsuburaya Productions, gli attuali proprietari di Ultraman, per sviluppare il film, con il CEO Takayuki Tsukagoshi che presenta le sue opinioni riguardo il progetto: “Questa partnership con Netflix sarà il primo sforzo su vasta scala per raggiungere il mercato globale per Tsuburaya Productions”.

E ha poi sottolineato il vantaggio della collaborazione con lo streamer americano: “Ultraman, da quando è stato creato, ha affascinato molte persone in tutto il mondo. E Shannon Tindle è una di quelle persone. Da bambino è stato fortemente influenzato da Ultraman ed è cresciuto fino a diventare lui stesso un creatore. Sono lieto che le famiglie di tutto il mondo potranno guardare la visione di Shannon e del suo team e promuovere sentimenti di coraggio, speranza e gentilezza “.

Data di uscita e cast devono ancora essere rivelati riguardo questa nuova interpretazione del classico combattente kaiju.

Francesca Reale

14/05/2021