Ultimo appuntamento per Uomini e Donne: anticipazioni e novità del trono Over

Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5, continua a catturare l’attenzione del pubblico, con un seguito che abbraccia diverse generazioni. Ogni giorno, a partire dalle 14.45, gli spettatori si sintonizzano per seguire le avventure amorose di dame e cavalieri del trono Over e le storie dei giovani tronisti. Con la stagione attuale che si avvicina alla conclusione, l’interesse per gli sviluppi delle dinamiche all’interno del programma rimane alto. Dopo le recenti dichiarazioni di Arcangelo nei confronti di Marina e l’annuncio di Gianmarco riguardo alla sua scelta, ci si chiede cosa accadrà nel salotto di Maria De Filippi. Sarà il momento di approfondire le storie delle dame e dei cavalieri, oppure l’attenzione si concentrerà sull’unico tronista rimasto sulla poltroncina rossa? Scopriamo le anticipazioni per oggi, venerdì 23 maggio.

Gloria e Guido: una storia in evoluzione nel trono Over

Secondo le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, la puntata di oggi su Canale 5 presenterà l’ultima parte di quella registrata il 5 maggio. I protagonisti saranno, con ogni probabilità, i dame e cavalieri del trono Over. Tra i volti noti, spicca Gloria Nicoletti, storica dama del programma, che ha recentemente avviato una frequentazione con Guido, ex compagno di Sabrina Zago. Dopo alcuni momenti di tensione, sembra che la situazione tra i due si sia stabilizzata. Tuttavia, Guido ha manifestato gelosia quando ha visto Gloria accettare l’invito a ballare da parte di un altro cavaliere, tanto da allontanarsi dietro le quinte. Nonostante ciò, la coppia ha deciso di lasciare insieme il programma per trascorrere del tempo lontano dalle telecamere.

Un’altra coppia che oggi abbandonerà Uomini e Donne è quella formata da Morena Farfante e Francesco, il cavaliere napoletano. Morena ha espresso fin da subito un forte interesse nei confronti di Francesco, mentre quest’ultimo ha preferito prendersi del tempo per riflettere. Oggi, entrambi lasceranno il programma per cercare di costruire una relazione al di fuori degli studi televisivi.

La scelta di Gianmarco e il finale di stagione

La prossima settimana segnerà la conclusione della stagione di Uomini e Donne, con la scelta del tronista Gianmarco Steri prevista per martedì 27 o mercoledì 28 maggio. Gli appassionati del programma attendono con trepidazione questo momento decisivo, che promette di riservare sorprese. L’ultima puntata della stagione, salvo cambiamenti nel palinsesto, andrà in onda venerdì 30 maggio. In questa occasione, Maria De Filippi saluterà il pubblico, dando appuntamento a settembre per il ritorno del programma.

Con il finale di stagione all’orizzonte, i fan di Uomini e Donne possono aspettarsi emozioni forti e colpi di scena, mentre le storie d’amore si intrecciano e si evolvono nel salotto più amato della televisione italiana.

