Ultima puntata di Uomini e Donne: Gianmarco Steri sceglie Cristina Ferrari tra emozioni e tensioni

Il popolare programma di Canale 5, Uomini e Donne, si avvia verso la conclusione della sua stagione con un episodio che ha tenuto incollati gli spettatori. Oggi, 11 maggio 2025, è stata registrata una delle ultime puntate del Trono Classico, un momento atteso da molti fan. In studio, il tronista Gianmarco Steri ha preso una decisione cruciale, scegliendo tra le ultime due corteggiatrici rimaste, Nadia Di Donato e Cristina Ferrari. La scelta finale è ricaduta su Cristina, che ha accettato con entusiasmo. I dettagli di questa emozionante giornata sono stati raccontati da Gemma Galgani.

La scelta di Gianmarco: un momento atteso

Il momento decisivo per Gianmarco è finalmente arrivato. La tensione in studio era palpabile, con i fan che attendevano con ansia la sua scelta. Gianmarco ha dovuto affrontare una decisione non semplice, segnata da dubbi e riflessioni. Alla fine, il suo cuore lo ha guidato verso Cristina, una scelta che ha suscitato emozioni forti. La corteggiatrice si è presentata con un elegante vestito argentato, mentre Nadia indossava un abito blu, creando un contrasto visivo che ha reso il momento ancora più intenso.

Nel suo discorso di scelta, Gianmarco ha rivelato le sue vulnerabilità, esprimendo come Cristina lo avesse colpito fin dal primo incontro. Ha ammesso di aver avuto difficoltà a comprendere i suoi sentimenti iniziali, ma ha sottolineato come la sua bellezza e la sua personalità lo avessero attratto profondamente. Ha parlato di una fragilità che ha scoperto in Cristina, un aspetto che ha reso il loro legame ancora più speciale. La sua apertura emotiva ha reso il momento di scelta ancora più significativo, con il pubblico che ha seguito ogni parola con attenzione.

Cristina Ferrari dice “sì”: un momento di gioia

Quando Gianmarco ha finalmente chiesto a Cristina di diventare la sua scelta, l’emozione era palpabile. La corteggiatrice, visibilmente sorpresa, ha inizialmente scherzato sull’idea di rispondere di no, ma alla fine ha confermato i suoi sentimenti con un caloroso “sì”. Il momento è stato accompagnato da una pioggia di petali rossi e dalla musica di sottofondo, che ha reso l’atmosfera ancora più romantica. Cristina ha espresso la sua felicità, sottolineando quanto fosse importante per lei quel momento.

Dopo la scelta, la coppia ha registrato il classico dopo-scelta, un segmento che i fan attendono sempre con interesse. Questo momento di celebrazione ha permesso a Gianmarco e Cristina di condividere le loro emozioni e di iniziare un nuovo capitolo della loro storia. La gioia di Cristina e l’entusiasmo di Gianmarco hanno reso questo episodio memorabile, lasciando i telespettatori in attesa di scoprire come si svilupperà la loro relazione.

Il saluto a Nadia: emozioni contrastanti

Non è stata una scelta facile per Gianmarco, e il saluto a Nadia ha portato con sé un carico emotivo significativo. La corteggiatrice, che aveva sperato fino all’ultimo di essere scelta, ha ricevuto un “no” che temeva ma che sperava di evitare. Gianmarco ha cercato di essere sincero, descrivendo il loro percorso come un “bellissimo casino”. Ha apprezzato il carattere forte di Nadia e la sua schiettezza, ma ha anche riconosciuto che non si sentiva pronto a sceglierla.

Nadia ha reagito con voce tremante, esprimendo delusione e tristezza. Ha ammesso di aver avuto delle aspettative, ma ha anche mostrato una certa comprensione per la decisione di Gianmarco. Il momento è stato interrotto da Tina Cipollari, che ha commentato la situazione con una delle sue tipiche frecciatine, ma alla fine, entrambi si sono salutati con rispetto, riconoscendo il valore del loro percorso insieme.

Un messaggio di gratitudine per Maria De Filippi

La puntata si è conclusa con un momento toccante, in cui Gianmarco ha avuto l’opportunità di esprimere la sua gratitudine a Maria De Filippi. Ha letto una lettera in cui ringraziava la conduttrice per il supporto ricevuto durante il suo percorso, sia come tronista che come corteggiatore. Le sue parole hanno rivelato un profondo rispetto e riconoscimento per il lavoro di Maria, sottolineando l’importanza del suo ruolo nel programma. Questo gesto ha aggiunto un ulteriore livello di emozione alla puntata, lasciando il pubblico con un senso di chiusura e soddisfazione.

