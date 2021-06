UFO: Showtime annuncia la nuova docuserie di J.J. Abrams

“UFO” è la nuova docuserie di quattro episodi di Showtime e sarà presentata in anteprima l’8 agosto.

UFO: la serie dedicata ai fenomeni inspiegabili

Showtime ha annunciato che rilascerà una nuova docuserie chiamata “UFO” che esplorerà il fascino della società riguardo questi fenomeni inspiegabili. L’obiettivo è quello di esplorare “ l’influenza clandestina che possono avere il governo americano, le compagnie private e l’esercito nel proteggere la verità dietro i fenomeni extraterrestri per promuovere i propri programmi“. Tutti e quattro gli episodi di “UFO” saranno presentati in anteprima su Showtime l’8 agosto.

Diretta da Mark Monroe (Icarus) e Paul Crowder (Riding Giants), si dice che la serie affronti teorie inquietanti. Infatti negli ultimi anni l’argomento ha raggiunto i titoli di importanti testate giornalistiche. Inoltre c’è da dire che è stata storicamente al centro di discussioni di potenti politici e amministratori delegati, mentre i cittadini medi nel perseguire la stessa verità sono stati ridicolizzati e ostracizzati.

L’origine della docuserie

La serie è stata stimolata dalla storia raccontata dal New York Times del 2017. Infatti, in quell’anno è stato rivelato che il Pentagono stava sviluppando il suo programma riguardo gli Ufo. Perciò, la docuserie nei suoi quattro episodi cercherà di esaminare la storia del fenomeno e di evidenziare le parole di testimoni oculari in tutto il paese.

“UFO” è prodotto da J.J. Abrams, Glen Zipper, Mark Monroe e Sean Stuart insieme a Ben Stephenson e Rachel Rusch Rich di Bad Robot. La serie è co-prodotta da Kevin Lincoln e prodotta da Maren Domzalski e Paul McGuire.

Showtime rilascerà tutti e quattro gli episodi di “UFO” l’8 agosto.

Francesca Reale

17/06/2021