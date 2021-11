Tanti i film in arrivo su Netflix a novembre 2021

Tantissime i film in arrivo su Netflix a novembre 2021, si spazia da i primi contenuti a tema natalizio (“Love Hard“, “Natale con il babbo“) all’atteso “Passing”, passando per l’action-comedy “Red Notice” e il film d’animazione “La vetta degli dei”. Contenuti per tutti i gusti che accontenteranno un pubblico di ogni età.

Arrivano i primi film a tema natalizio

Inizia l’attesa delle festività natalizie, gli addobbi fanno capolino per le vie del centro e nei negozi, nelle case si inizia a pensare a dove posizionare l’albero. Anche su Netflix si respira aria festa, vengono infatti rilasciati i primi nuovi contenuti a tema natalizio.

Si inizia il 5 novembre con la commedia romantica “Love Hard”, un film che ha per protagonista una ragazza di Los Angeles, innamorata di un ragazzo conosciuto su un’app di incontri. Quando decide di fargli una sorpresa per le vacanze natalizie e parte per l’East Coast per raggiungerlo, si rende conto che è stato solo un grande imbroglio. Nonostante la delusione continua a cercare l’amore, quello verro.

Il 7 novembre arriva “Natale con il babbo”, una commedia spiritosa in cui quattro sorelle riscoprono il senso della famiglia e il valore degli affetti quando il padre, scomparso da lungo tempo, si presenta a casa per Natale.

Il 26 novembre è la volta di “Un castello per Natale”: Brooke Shields veste i panni di una celebre autrice, Sophie Bown, che parte per la Scozia per cercare un piccolo castello in cui andare a vivere. Il duca Myles, interpretato da Cary Elwes, ne sto vendendo uno, ma non vuole cederlo da una straniera. Tra scontri e malumori, i due troveranno una soluzione che supererà le loro aspettative.

Sempre a novembre farà il suo ingresso in piattaforma “Un bambino chiamato Natale”, una storia intrisa di magia e speranza, in cui nulla è impossibile. Un ragazzino di nome Nikolas, accompagnato dalla testarda renna Lampo, e da un fidato topolino, parte alla ricerca del padre. L’uomo era partito per il freddo nord alla ricerca del leggendario villaggio egli elfi, Elfhelm.

Il 10 novembre arrivano Passing e Happiness Ever After

Tratto dal romanzo di Nella Larsen, presentato al Sundance Film Festival 2021, e in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma 2021, “Passing” racconta la storia di Clare (Ruth Negga) e Irene (Tessa Thompson). Siamo alla fine degli anni venti, le due donne, nere, potrebbero essere scambiate per bianche, semplificandosi decisamente la vita. Clare e Irene prenderanno strade differenti, ma la vita farà incrociare nuovamente le loro esistenze, facendo scaturire conflitti e ossessioni.

“Happiness Ever After” è il sequel del celebre “Happiness is a Four-Letter Word”. Sono passati quattro anni da quando abbiamo lasciato le quattro amiche di Happiness, qui pronte ad affrontare nuove sfide.

Khanyi Mbau, Renate Stuurman, Yonda Thomas e Nambitha Ben-Mazwi danno volto e personalità alle protagoniste di questa nuova avventura, in cui le quattro donne, tra problemi sentimentali e tensioni familiari, riscopriranno loro stesse.

Tante le novità a metà mese

Il 12 Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot arriveranno su Netflix con “Red Notice”, un’action-comedy che promette adrenalina e risate.

Dwayne Johnson interpreta John Harley, il più grande profiler dell’FBI, alle prese con un nuovo ‘Red notice’, il mandato dell’Interpol per la cattura dei maggiori latitanti. Durante questa caccia dell’uomo, o meglio alla donna, in un susseguirsi di rocambolesche avventure, l’uno si vedrà costretto a chiedere aiuto a Nolan (Ryan Reynolds), per poter cattura una la ladra di opere d’arte più ricercata al mondo, ‘L’Alfiere’. La sceneggiatura e la regia sono di Rawson Marshall Thurber (“Una spia e mezzo”, “Skyscraper”).

Uno dei film in arrivo su Netflix a novembre 2021, è l’atteso terzo capitolo di “Nei Panni di una principessa: Inseguendo la stella”, che farà il suo ingresso in piattaforma il 18 novembre. Il nuovo capitolo della nota serie di commedie romantiche, che ha alla base del costrutto narrativo lo scambio di persona, ci racconta di come la regina Margareth, dopo il furto di un prezioso cimelio, chiede aiuto alla sua sosia Fiona per recuperare il maltolto. La missione di recupero finisce però per risvegliare un vecchio amore natalizio che porterà un finale del tutto imprevisto dalle due donne.

Film Netflix a novembre 2021: arrivano “tic, tick….BOOM!” e “Bruised – Lottare per vivere”

Al cinema solamente l’11 novembre il sale selezionate, viene rilasciato in piattaforma il 19 novembre “tick, tic…BOOM!”, il film di Lin-Manule Miranda, al suo debutto alla regia. Andrew Garfield veste i panni di Jon, un giovane compositore che si guadagna da vivere a New York facendo il cameriere. Siamo nel 1990 e spera che il musical che sta scrivendo gli porti il successo che merita. Proprio quando deve presentare il suo lavoro viene stressato da ogni parte, sopratutto dalla fidanzata e dal migliore amico. In una cornice sociale che vede la comunità artistica piegata dall’epidemia di AIDS, il ragazzo si chiede come tutti: cosa dobbiamo fare del tempo che ci rimane?

Il 24 novembre fa il suo ingresso “Bruised – Lottare per vivere”, il film con Halle Berry, qui impegnata nel suo debutto alla regia. E’ la storia di una lottatrice di arti marziali miste, che ha lasciato lo sport in modo disastroso, e si vede costretta anni dopo, suo malgrado, a partecipare ad un incontro clandestino. Avrà qui un’inaspettata opportunità per risalire la china e affrancarsi nello sport e nella vita.

Ben tre I film d’animazione proposti a fine novembre 2021

Il 23 novembre è il turno del film per bambini “Waffles + Mochi: Una festa tutta nuova”, una nuova divertente avventura che vede i due protagonisti protagonisti di un incredibile viaggio tra la Norvegia e le Hawaii, che farà loro comprendere che la cosa più bella delle feste non è il cibo ma poter condividere momenti di gioia con chi si vuole bene.

Il 24 novembre arriva “Un pettirosso di nome Patty”, un classico film d’animazione arricchito di canzoni, che racconta la storia di un uovo di pettirosso che purtroppo rotola giù dal proprio nido finendo in una discarica. Quando si schiude Patty, adottata da un afamiglia di topini, si convince di farne realmente parte. Quando le differenze inizieranno a farsi sentire, Patty sarà disposta a tutto per dimostrare di essere una brava topina, finendo per scoprire chi è veramente.

Arriva il 30 novembre l’atteso “La vetta degli dei”, meraviglioso adattamento della serie di manga firmata dal celebre fumettista Jirô Taniguchi e dallo scrittore Baku Yumemakura.

Il film racconta la storia del giovane fotoreporter giapponese Fukamachi che, dopo aver trovato una macchina fotografica ritiene di poter cambiare, per mezzo suo, la storia dell’alpinismo. Le ricerche portano il ragazzo sulle tracce di Habu, un alpinista emarginato, di cui per anni si erano perse le tracce. Fukamachi entrerà in un mondo di ossessioni forsennate, alla ricerca costante di traguardi impossibili da raggiungere, avvicinandosi un passo dopo l’altro alla vetta degli dei.

Maria Grazia Bosu