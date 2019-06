Tulipani – Amore, Onore e una Bicicletta (2019)

Titolo originale: Tulipani: Love, Honour and a Bicycle

Regia: Mike Van Diem

Cast: Ksenia Solo, Giancarlo Giannini, Lidia Vitale, Donatella Finocchiaro, Gijs Naber, Giorgio Pasotti, Michele Venitucci, Anneke Sluiters, Peter Schindelhauer, Elena Cantarone

Genere: Commedia, Drammatico

Durata: 100 minuti

Produzione: Canada, Paesi Bassi, Italia 2017

Distribuzione: Stemo Distribuzione

Data di uscita: 20 giugno 2019

Regista vincitore di un Premio Oscar come Miglior Film Straniero per "Character - Bastardo eccellente" (1998), Mike Van Diem si getta nella mischia con una commedia dai toni drammatici.

Tulipani - Amore, Onore e una Bicicletta: racconti, misteri e passioni

La trama parla di un detective alle prese con uno strano caso riguardante apparentemente la mafia. In un pacifico paese del sud Italia, avviene un esplosione in una grotta; questo evento porta la polizia sul posto e li porta a trovare il cadavere di un uomo. Ma non si tratta di un tizio qualunque, bensì di un ex boss mafioso. Le indagini dell'ispettore di polizia conducono a una donna canadese che di recente è venuto nel paesino e ha sparso le ceneri della madre italiana. La trama s'infittisce quando il detective scopre che la giovane straniera è stata accolta con tutti i crismi a causa di una storia commovente riguardante il padre: l'uomo molto testardo avrebbe percorso in bici dall'Olanda fino alla Puglia, per poter coltivare i tulipani sotto il caldo afoso italiano. I racconti su questa figura quasi leggendaria portano l'ispettore a trovarsi molto coinvolto e appassionato, ma i punti di vista cambiano e così anche i racconti. Qual è la verità dietro quest'uomo? Qual è il quadro generale di questa storia? Domande a cui bisogna cercare una risposta.

Tulipani - Amore, Onore e una Bicicletta: il cast

Tra gli attori protagonisti figura Giancarlo Giannini ("Hannibal", 2001; "Casino Royale", 2006), famoso interprete italiano nonché doppiatore di innumerevoli personaggi. Ad avere la parte della donna canadese vi è Ksenia Solo ("Il cigno nero", 2010; "Pet", 2016).