Trying: Il trailer della seconda stagione presenta una nuova sfida per Nikki e Jason

E’ ufficialmente disponibile il trailer della seconda stagione della commedia “Trying” che debutterà a livello mondiale il 21 maggio su Apple TV+.

Trying: il trailer ufficiale

Apple TV+ ha pubblicato il trailer della seconda stagione di “Trying”, che debutterà il 21 maggio. I primi due episodi andranno in onda insieme, mentre i sei episodi rimanenti, usciranno settimanalmente ogni venerdì.

La prima stagione ha visto la coppia Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) che hanno scelto l’adozione dopo aver scoperto che il concepimento sarebbe stato improbabile. Con parti uguali di cuore e umorismo, la serie ha raccontato i tentativi della coppia di convincere il gruppo di adozione che erano degni di prendersi cura di un bambino. Tutto ciò è accaduto mentre i loro parenti stravaganti e amici imprevedibili si mettevano in mezzo.

La nuova sfida per Nikki e Jason

La seconda stagione di “Trying” presenta una nuova sfida per la coppia: trovare il bambino giusto. Mentre altre coppie sembrano riuscire a trovarlo, Nikki e Jason rimangono infruttuosi. Con l’aiuto della loro eccentrica assistente sociale, Penny (Imelda Staunton), Jason e Nikki rimangono irremovibili. E, quando Nikki incontra una bambina di nome Princess, intuisce subito che la ragazza dovrebbe essere sua figlia. Come ci si aspetterebbe, gli ostacoli emergono in ogni fase, ma i loro amici e la famiglia sono lì per aiutare (e talvolta ostacolare involontariamente) i loro sforzi.

Ophelia Lovibond (The Autopsy of Jane Doe, Elementary), Oliver Chris (Four Weddings and a Funeral, King Charles III), Darren Boyd (Killing Eve, Soulmates), Sian Brooke (Sherlock) e Robyn Cara (Life) tornano nei panni dei loro personaggi originali

“Trying” è stato scritto, creato e prodotto da Andy Wolton (The Coopers vs the Rest) con Jim O’Hanlon (Marvel’s The Punisher) come regista e produttore esecutivo. La serie è anche prodotta da Josh Cole (Treehouse Masters) con Sam Pinnell (Derry Girls) e Tim Mannion (Sex Education) co-produttori.

Francesca Reale

13/05/2021