Tradimento: Zelis Gülsoy in pericolo, la tensione cresce nelle puntate dal 12 al 18 maggio 2025

La serie turca “Tradimento” continua a catturare l’attenzione del pubblico con colpi di scena avvincenti e trame intricate. Nelle prossime puntate, in onda dal 12 al 18 maggio 2025, la tensione si intensifica attorno a Zelis Gülsoy, il cui coinvolgimento in un complotto omicida la mette in una situazione critica. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa settimana.

La scoperta del complotto

Nel corso delle puntate, Mualla e i suoi uomini si avvicinano alla verità riguardo a Zelis Gülsoy. La giovane, infatti, è stata identificata come l’artefice di un piano per assassinare Behram, attualmente in coma da diversi mesi. La famiglia Dicleli, venuta a conoscenza della situazione, è determinata a fermare Zelis prima che possa fuggire dalla Turchia. Questo sviluppo crea un clima di crescente tensione, con i personaggi che si trovano a dover affrontare scelte difficili e pericolose.

Zelis, consapevole del rischio che corre, si sente sempre più nervosa. In un momento di panico, punta una pistola contro Mualla, ma la situazione degenera quando, in un tragico errore, colpisce sua madre Ilknur. Questo evento segna un punto di svolta nella trama, portando a conseguenze inaspettate e drammatiche per tutti i coinvolti.

Gli eventi in ospedale

Lunedì 12 maggio 2025, un altro episodio significativo si svolge quando Can, un giovane personaggio della serie, si trova in una situazione di emergenza. Dopo che Sezai consegna a Guzide un fascicolo contenente informazioni su un ragazzo che potrebbe essere suo figlio, la trama si complica ulteriormente. Durante un momento di distrazione con la nuova babysitter, Can scivola dal letto e si fa male.

Oylum e Kahraman, preoccupati per il bambino, si precipitano con lui in ospedale. Qui, una TAC rivela che Can non ha subito danni o lesioni gravi, ma l’incidente sottolinea le fragilità e le preoccupazioni dei genitori, accentuando il dramma emotivo della serie. Questo episodio non solo aggiunge tensione alla trama, ma offre anche uno spaccato delle dinamiche familiari e delle relazioni tra i personaggi.

Programmazione della serie

“Tradimento” va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, con un episodio speciale il venerdì in prima serata. Inoltre, la serie è programmata per il sabato alle 14.45 e la domenica alle 14.20. Con una trama avvincente e colpi di scena costanti, gli spettatori sono sempre più coinvolti nelle vicende dei protagonisti, rendendo ogni episodio un appuntamento imperdibile per gli amanti delle serie turche.

Le anticipazioni di questa settimana promettono momenti di alta tensione e dramma, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso. Con la storia di Zelis Gülsoy e le sue scelte disperate, “Tradimento” continua a esplorare temi di amore, vendetta e le conseguenze delle azioni umane.

