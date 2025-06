Tradimento: la soap turca salta l’appuntamento del 2 giugno, ma torna domani alle 14.10

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, 2 giugno 2025, i fan della soap opera turca “Tradimento” devono fare i conti con l’assenza della loro serie preferita. La trasmissione non andrà in onda come di consueto, ma i telespettatori possono consolarsi con un appuntamento extra con “The Family”. La programmazione riprenderà regolarmente domani, 3 giugno, alle 14.10.

Perché Tradimento non va in onda oggi

La soap opera “Tradimento” si ferma per un giorno, seguendo una tradizione consolidata durante le festività infrasettimanali. Oggi si celebra la Festa della Repubblica, un evento significativo che ha portato alla sospensione della programmazione di alcune serie. Questo non è un evento isolato, poiché altre produzioni televisive spesso seguono lo stesso schema, offrendo ai telespettatori una pausa dalle loro storie preferite in occasione di festività nazionali.

Tuttavia, i fan delle serie turche non resteranno delusi. Infatti, “The Family” avrà un appuntamento speciale, con ben due ore di programmazione. La rete ha deciso di allungare la trasmissione di “Beautiful”, che andrà in onda fino alle 14.40, seguita dalla striscia dell’“Isola dei Famosi”. Infine, “The Family” occuperà il palinsesto dalle 15.05 fino alle 17.05, offrendo ai telespettatori un’ottima alternativa per il pomeriggio.

La programmazione di Tradimento riprende domani

Dopo la pausa di oggi, “Tradimento” tornerà in onda domani, 3 giugno, alle 14.10. I fan possono così prepararsi a seguire gli sviluppi delle vicende dei personaggi, che promettono colpi di scena e tensione. La soap ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con trame avvincenti e personaggi complessi, e la ripresa della programmazione sarà un momento atteso da molti.

Riepilogo dell’ultima puntata di Tradimento

Nell’ultima puntata di “Tradimento”, andata in onda prima della pausa, i telespettatori hanno assistito a una situazione drammatica. Tolga, uno dei protagonisti, non riesce a rassegnarsi alla fine della sua storia con Oylum. Determinato a riconquistarla, si è introdotto nella casa di Mualla, accompagnato da venti uomini armati. L’intenzione di Tolga era quella di rapire Oylum, ma la ragazza ha dimostrato grande coraggio rifiutandosi di seguirlo.

L’intervento di Oylum ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, poiché lo scontro tra Tolga e Kahraman avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Nel frattempo, un altro personaggio, Tarik, è stato denunciato per l’omicidio di Korkmaz. Dopo aver nascosto il suo crimine per un lungo periodo, Tarik è stato arrestato, ma ha immediatamente intuito di essere stato incastrato da qualcuno a lui molto vicino. Questi sviluppi lasciano presagire un’intensa continuazione della trama, con nuove rivelazioni e conflitti in arrivo.

