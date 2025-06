Tradimento: la soap opera turca si ferma per la Festa della Repubblica, ecco cosa aspettarsi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2 giugno 2025, i fan della soap opera turca “Tradimento” non potranno seguire il loro appuntamento quotidiano su Canale 5. La rete ha deciso di sospendere la messa in onda in occasione della Festa della Repubblica, ma gli appassionati possono già prepararsi al ritorno della serie. Scopriamo insieme i dettagli sulla programmazione e le anticipazioni sui prossimi episodi.

La sospensione della messa in onda di Tradimento

Domani, lunedì 2 giugno 2025, “Tradimento” non andrà in onda come di consueto. La soap opera, che ha conquistato il pubblico italiano con le sue trame avvincenti, si ferma per dare spazio a un’altra produzione. Mediaset ha scelto di raddoppiare l’appuntamento con “The Family”, un’altra soap turca, per celebrare la Festa della Repubblica. Nonostante questa interruzione, i fan possono stare tranquilli: “Tradimento” tornerà a far compagnia ai telespettatori già martedì 3 giugno 2025, riprendendo la sua regolare programmazione.

Riepilogo degli eventi precedenti

Nell’episodio del 1° giugno 2025, la tensione ha raggiunto livelli elevati. Tolga, uno dei personaggi chiave, ha fatto irruzione nella casa di Mualla con un gruppo di uomini armati, chiedendo a Oylum di seguirlo. La giovane, però, ha opposto resistenza, mentre Kahraman si trova in una situazione critica, costretto a prendere decisioni difficili. Guzide, un’altra protagonista, ha vissuto un momento di paura quando un’auto ha rischiato di investirla. Questo evento ha suscitato preoccupazione tra i suoi amici, Ipek e Neva, che si sono scambiati sguardi inquieti. Nel frattempo, Tarik è stato arrestato con l’accusa di omicidio, ma in centrale inizia a capire di essere stato incastrato. La cena tra Ipek, Sezai e la giudice ha portato a ulteriori tensioni, culminando nell’incontro con Serdar Ocze, psichiatra amico di Guzide, che ha scatenato la reazione di quest’ultima.

Anticipazioni sui prossimi episodi di Tradimento

Il 3 giugno 2025, i telespettatori assisteranno a nuovi sviluppi nella trama. Guzide, tornata a casa dopo la cena, si sfogherà con Ozan riguardo alle sue preoccupazioni legate a Ipek. Nel frattempo, Ipek vivrà un momento di crisi, decidendo di fare le valigie e allontanarsi, convinta di non essere accettata. Sezai cercherà di calmarla, invitandola a riflettere sulla situazione. Oylum, invece, si recherà all’ospedale di Izmit, temendo il peggio per Kahraman, ma scoprirà con sollievo che lui sta bene. Questo incontro porterà a un abbraccio carico di emozione tra i due.

Programmazione di Tradimento

“Tradimento” è in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5, con un appuntamento speciale il venerdì anche alle 21.35. Durante il weekend, la soap opera continua a intrattenere il pubblico nel daytime. Con il ritorno previsto per martedì 3 giugno 2025, i fan possono aspettarsi nuove avventure e colpi di scena che renderanno la trama sempre più avvincente.

