Tradimento: la nuova puntata del 2 maggio su Canale 5 promette colpi di scena e tensione

La serie Tradimento torna in onda venerdì 2 maggio su Canale 5, portando con sé una trama ricca di emozioni e colpi di scena. I protagonisti Oylum, Mualla, Guzide, Tarik, Sezai e Tolga si trovano al centro di eventi imprevedibili che mettono a dura prova i legami familiari e le relazioni interpersonali. La puntata si preannuncia intensa, con momenti di grande tensione e rivelazioni scioccanti che potrebbero cambiare per sempre il destino dei personaggi.

Oylum e il gesto disperato per salvare Can

Oylum si trova in una situazione critica e decide di compiere un gesto estremo per proteggere suo figlio Can. In un momento di grande tensione, riesce a sottrarre la pistola a Tarik e affronta Mualla, creando un confronto ad alta tensione. La scena si carica di drammaticità quando Oylum punta l’arma contro Mualla, ma il coraggio di premere il grilletto le viene a mancare. In un colpo di scena inaspettato, Mualla decide di condurla da suo figlio Can, offrendo una via d’uscita a una situazione già di per sé complessa.

Nel frattempo, Tarik scopre il furto della pistola e, insieme a Guzide, Sezai e la polizia, si precipita a casa di Mualla con l’intento di riportare Oylum e Can a casa. Tuttavia, la vera sorpresa arriva quando Oylum decide di rimanere nella casa di Mualla, rifiutando di tornare con la sua famiglia. Questa scelta inaspettata lascia tutti sbigottiti e segna un punto di svolta nella trama.

Rivelazioni che sconvolgono l’equilibrio familiare

Mentre la tensione cresce, emergono nuove verità che mettono in discussione l’armonia familiare. Umit scopre che Ozan ha mentito riguardo al suo lavoro. Non è un operaio edile, ma un semplice corriere per una società di spedizioni. Questa scoperta riporta alla luce un passato oscuro: Ozan si trova ora su una lista nera a causa di una soffiata a una compagnia rivale, compromettendo ulteriormente la sua posizione lavorativa.

La situazione si complica ulteriormente quando Guzide nota la sparizione del latte artificiale di Can e inizia a sospettare di Zelis. Con l’aiuto di Tolga, Guzide scopre una verità dolorosa: Zelis aveva contattato Ensar prima del rapimento di Can. Questo porta a una serie di accuse e tensioni, con Zelis che accusa Zeynep e decide di lasciare la casa insieme a Ozan. Anche Ilknur, in un gesto di tradimento, chiede aiuto a Mualla, offrendo informazioni segrete sulla nemica Guzide.

Intrighi e spionaggio nella casa di Mualla

Mualla, consapevole della crescente tensione, decide di assumere Ilknur come cuoca, ma con un compito segreto: spiare Oylum e il piccolo Can. Questo intrigo si intensifica ulteriormente, mentre Tolga incontra Suat, che gli mostra un video sconvolgente. Tolga realizza che Oylum ha sacrificato il loro amore per proteggerlo da Behram, il che aggiunge un ulteriore strato di complessità alla loro relazione.

Con il cuore spezzato, Tolga corre da Mualla e chiama Oylum, chiedendole di fuggire con lui. Tuttavia, Oylum, spaventata per la sua sicurezza, lo implora di andarsene. Un ulteriore colpo di scena si profila all’orizzonte: Tolga è in realtà il vero padre di Can, ma questa verità rimane ancora sconosciuta a entrambi.

La ricerca della verità e il futuro di Ipek

Sezai, nel frattempo, avvia un’indagine che rivela un segreto sconvolgente: Oylum non è la figlia biologica di Guzide, ma è stata scambiata alla nascita. Determinato a scoprire la verità, Sezai si muove nell’ombra per ottenere la lista dei bambini nati nello stesso ospedale il giorno della nascita di Oylum, con l’intento di rivelare tutto a Guzide.

Per garantire un futuro sicuro a Ipek, Sezai decide anche di investire in immobili, assicurandosi che nulla venga lasciato al caso. Nel finale, un pacco misterioso arriva nelle mani di Numan, il cui contenuto rimane avvolto nel mistero, pronto a sconvolgere ulteriormente gli equilibri già precari.

La puntata di Tradimento del 2 maggio si preannuncia come un evento imperdibile, ricca di colpi di scena, amori infranti e verità nascoste. L’appuntamento è fissato per venerdì 2 maggio alle ore 21.20 su Canale 5.

