Tradimento: anticipazioni e colpi di scena nella puntata del 20 giugno su Canale 5

La serie turca “Tradimento”, in onda su Canale 5, continua a catturare l’attenzione del pubblico con una trama ricca di segreti e vendette. Nella puntata di oggi, 20 giugno, gli eventi si intensificano sia nel pomeriggio che nella prima serata, promettendo momenti di grande tensione e rivelazioni sorprendenti.

Sezai esce dall’ospedale, ma il passato di Kadriye si fa sentire

Sezai, interpretato da Ercan Kesal, viene finalmente dimesso dall’ospedale dopo aver affrontato un infarto. I medici gli hanno raccomandato di seguire una dieta rigorosa per evitare futuri problemi di salute. Mentre Sezai cerca di riprendere in mano la sua vita, Oltan, interpretato da Cem Bender, decide di scavare nel misterioso passato di Kadriye Bedel, nota come Zennure. Questo nuovo sviluppo potrebbe rivelarsi cruciale per la trama, poiché il passato di Kadriye potrebbe nascondere segreti in grado di influenzare le vite di tutti i protagonisti.

Nel frattempo, Asli si trova coinvolta in un drammatico incidente. Durante un tentativo di riconciliare Tolga e Oylum, Asli viene gravemente ferita in una sparatoria accidentale. L’incidente avviene mentre i due giovani sono lasciati soli per discutere, ma una lite tra vicini sfocia in violenza, e Asli si ritrova vittima di un colpo di pistola. Questo evento segna un punto di svolta nella narrazione, creando tensione e incertezze tra i personaggi.

La crisi di Kahraman e Oylum: fiducia in frantumi

Kahraman, interpretato da Berkay Ateş, scopre che Oylum ha omesso di informarlo riguardo a un incontro con Tolga. Questa rivelazione mina profondamente la fiducia tra i due, portando a una crisi nella loro relazione. Oylum, interpretata da Feyza Sevil Güngör, si sente tradita e incompresa, tanto da decidere di tornare dalla madre con il piccolo Can, esprimendo la volontà di chiedere il divorzio. La tensione tra i due personaggi è palpabile e il loro futuro insieme appare sempre più incerto.

Nel contesto di questa crisi, Güzide, interpretata da Vahide Perçin, e Tarık, interpretato da Mustafa Uğurlu, si trovano a fronteggiare una situazione complessa. Incontrano Dundar Terzioglu, un giovane imprenditore che potrebbe essere il figlio biologico che hanno sempre cercato. Tuttavia, il ragazzo respinge la loro proposta, convinto che si tratti di una manovra orchestrata dai suoi nemici. Questa delusione spinge Güzide a considerare di abbandonare le ricerche, complicando ulteriormente la sua vita.

Rivelazioni scioccanti e alleanze in pericolo

La trama si infittisce ulteriormente quando Mualla, interpretata da Nursel Köse, rivela a Kadriye una verità devastante: Kahraman è in realtà figlio di Kadriye e Kenan Tahir Dicleli, il padre di Behram. Questa scoperta potrebbe avere ripercussioni enormi su tutti i personaggi coinvolti, minando le già fragili alleanze e portando a nuovi conflitti.

In un altro sviluppo, il successo di un evento organizzato da Ümit, Yeşim e Zeynep viene rovinato dalla presenza inaspettata di Oltan e İpek. Yeşim, interpretata da Asena Girişken, mostra a Oltan un video compromettente di İpek, che tenta di investire Güzide. I segreti del passato continuano a emergere, minacciando di distruggere le alleanze faticosamente costruite nei precedenti episodi.

Con una trama così intricata e colpi di scena inaspettati, “Tradimento” si conferma come una delle serie più avvincenti del palinsesto di Canale 5. Gli spettatori possono seguire gli sviluppi della storia anche in streaming su Mediaset Infinity.

