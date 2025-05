Tradimento: anticipazioni della puntata del 13 maggio 2025 su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera turca “Tradimento”, trasmessa su Canale 5, continua a catturare l’attenzione del pubblico grazie a una trama avvincente e ricca di colpi di scena. La puntata in programma per martedì 13 maggio 2025 si preannuncia densa di eventi che potrebbero alterare le relazioni tra i personaggi principali, portando a sviluppi inaspettati e drammatici.

Ozan e Umit: una crisi inaspettata

Nella puntata del 13 maggio, Umit si apre con Ozan riguardo alle sue recenti difficoltà nel tentativo di ottenere un visto per la Svezia. Dopo aver ricevuto un nuovo rifiuto, Umit esprime la sua frustrazione e il senso di impotenza che lo attanaglia. Questo ostacolo non solo complica i suoi piani, ma mette anche a dura prova il suo rapporto con Ozan. Quest’ultimo, pur cercando di offrire supporto e comprensione, avverte un crescente disagio tra di loro. La tensione è palpabile e lascia presagire che potrebbero esserci ulteriori complicazioni nel loro legame, rendendo incerta la loro amicizia e il futuro di Umit.

Selin, Serra e Oltan: un segreto pericoloso

Nel frattempo, Selin si trova coinvolta in un inganno orchestrato da Serra e Oltan. Dopo aver subito una perdita devastante, Selin è persuasa dai due a mantenere il silenzio riguardo alla tragedia avvenuta, evitando di rivelare la verità a Tolga. Quest’ultimo, tornato da un viaggio in Corea con speranze e aspettative, ignora completamente ciò che è accaduto. La decisione di Selin di nascondere la verità potrebbe avere conseguenze disastrose, minando la fiducia all’interno della famiglia e creando un clima di tensione che potrebbe esplodere in qualsiasi momento.

Oltan e Tolga: un rapporto in crisi

Il legame tra Oltan e Tolga si fa sempre più teso. Oltan, desideroso di esercitare un controllo sulle scelte del figlio, lo esorta a dimenticare Oylum e a concentrarsi sulla famiglia. Tuttavia, le sue azioni suggeriscono un tradimento nei confronti di Tolga, alimentando un conflitto che sembra destinato a intensificarsi. La pressione esercitata da Oltan sul figlio potrebbe portare a una rottura definitiva tra padre e figlio, con ripercussioni che si estendono a tutta la famiglia.

Oylum e Mualla: un rapimento scioccante

Durante una cerimonia di famiglia a Diyarbakir, Oylum viene rapita da uomini al servizio di Mualla, che è furiosa dopo aver visto un video compromettente. Oylum, per salvarsi, rivela che è stato Ozan a suggerirle di incontrarsi, ma l’evento la segna profondamente. Le cicatrici emotive lasciate da questa esperienza potrebbero influenzare le sue relazioni future, creando tensioni e conflitti all’interno della famiglia.

Zelis e Ilknur: un ricatto inquietante

Zelis si nasconde presso la casa di Mualla, ma viene scoperta da Ilknur. Quest’ultima decide di ricattare Tarik, minacciando di rivelare un video compromettente che lo coinvolge in un omicidio, a meno che non aiuti Zelis a fuggire dal paese. La situazione si complica ulteriormente quando Zelis, in un momento di disperazione, affronta la madre con una pistola, culminando in una colluttazione che porta a una ferita per Ilknur. Questo episodio segna un punto di non ritorno nella vita di Zelis, costringendola a prendere decisioni drastiche.

Yesim e Tarik: un matrimonio in bilico

Tarik, sotto pressione e in preda a dubbi, decide di non presentarsi all’altare per il matrimonio con Yesim. Questa scelta provoca una reazione furiosa in Yesim, che si sente umiliata e decide di vendicarsi costringendo Tarik a comprarle un’auto costosa. Nel frattempo, Yesim scopre che Zelis ha tentato di rubarle la patente per aprire una cassetta di sicurezza, portando a un confronto acceso tra le due donne, con Tarik e Ozan presenti. La tensione tra i personaggi continua a crescere, rendendo incerto il futuro delle loro relazioni.

Guzide e Sezai: la ricerca della verità

Guzide riceve da Sezai un fascicolo contenente informazioni su un giovane che potrebbe essere suo figlio biologico, rivelando che Oylum potrebbe non essere la sua figlia naturale. Decisa a scoprire la verità, Guzide parte per Ankara per incontrare il ragazzo. Tuttavia, l’incontro si rivela più complicato del previsto, lasciandola con molte domande e senza risposte chiare. La ricerca della verità si trasforma in un viaggio emotivo che potrebbe cambiare radicalmente la sua vita.

La puntata del 13 maggio di “Tradimento” si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con i personaggi principali alle prese con segreti, tradimenti e decisioni difficili. Gli eventi in corso promettono di cambiare radicalmente le dinamiche tra i protagonisti, mantenendo alta la tensione e l’interesse degli spettatori. “Tradimento” va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, con puntate speciali nel fine settimana. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

