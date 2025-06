Torna ‘vivi il cinema!’: il festival di cinema gratuito nelle periferie di roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 27 giugno al 30 luglio 2025, Roma ospiterà la terza edizione di ‘Vivi il Cinema!’, un evento organizzato dalla Fondazione Cinema per Roma e Zètema Progetto Cultura, con il supporto dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Questa iniziativa, parte dell’Estate Romana, mira a portare il cinema nelle aree periferiche della città, creando occasioni di socializzazione e di condivisione attraverso la settima arte. Con un programma che prevede 64 proiezioni gratuite in 34 giorni, ‘Vivi il Cinema!’ si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e per chi desidera riscoprire la magia di vedere un film all’aperto.

Le arene cinematografiche e il programma

Quest’anno, il festival prevede tre diverse arene cinematografiche, ognuna con un proprio programma di proiezioni. La prima arena sarà allestita a Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano, dal 27 giugno al 16 luglio. Qui, il pubblico potrà assistere a 20 film, con ospiti speciali che presenteranno le proiezioni. Tra i nomi noti, Sonia Bergamasco inaugurerà l’arena con ‘Come un gatto in tangenziale’ di Riccardo Milani, mentre Alessandro Preziosi introdurrà ‘Bla Bla Baby’ di Fausto Brizzi il 9 luglio. Il giorno successivo, Massimiliano Bruno presenterà il suo primo film da regista, ‘Nessuno mi può giudicare’.

La seconda arena sarà situata nel comprensorio di Santa Maria della Pietà, dove dal 3 al 24 luglio saranno proiettati 22 titoli. Tra gli ospiti, Barbara Ronchi, che presenterà ‘Settembre’ il 4 luglio, e Alex Infascelli, che introdurrà ‘Quasi famosi’ il 7 luglio. Sergio Rubini, regista di ‘I fratelli De Filippo’, sarà presente il 9 luglio. Ogni giovedì, l’arena offrirà anche visite guidate gratuite all’ex manicomio di Santa Maria della Pietà, permettendo ai partecipanti di scoprire la storia di questo luogo attraverso un percorso di un’ora e mezza.

Infine, l’arena al Corviale, in via Poggio Verde, sarà attiva dal 9 al 30 luglio, con 22 serate di cinema. L’inaugurazione avverrà con la proiezione di ‘Mia’ di Ivano De Matteo, presentata dall’attore Edoardo Leo. Il programma include anche film scelti dagli abitanti del quartiere, che hanno votato per i titoli preferiti, come ‘Coco’, ‘WALL•E’ e ‘Bohemian Rhapsody’.

Eventi speciali e iniziative per i giovani

Oltre alle proiezioni, ‘Vivi il Cinema!’ prevede due eventi speciali. Il primo, ’24framealsecondo – Destinazione Corviale’, si svolgerà il 14 luglio e sarà un concorso di cortometraggi dedicato ai registi under 25. Questo evento è organizzato in memoria di Francesco Valdiserri, vittima di un incidente stradale a soli diciotto anni nel 2022. L’iniziativa mira a dare visibilità ai giovani talenti e a promuovere la creatività cinematografica tra le nuove generazioni.

Il secondo evento speciale, previsto per il 29 luglio, presenterà ‘La cucina delle borgate – Trullo’ e ‘La cucina delle borgate – Corviale’ di Daniele De Michele . Questi documentari saranno introdotti da Valentina Anzellotti, rappresentante dell’Arci Solidarietà, e offriranno uno sguardo approfondito sulla cultura gastronomica delle borgate romane.

Un progetto di inclusione e riappropriazione degli spazi

Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale, ha sottolineato l’importanza di ‘Vivi il Cinema!’ come progetto di riappropriazione degli spazi pubblici nelle periferie. “Roma è tutta Roma”, ha affermato, evidenziando la necessità di garantire a tutti i cittadini l’accesso a eventi culturali di qualità, indipendentemente dalla loro residenza. La rassegna, finanziata grazie ai fondi Next Generation EU nell’ambito del PNRR, rappresenta un’opportunità per valorizzare le aree meno centrali della città, creando un senso di comunità e di appartenenza tra i residenti.

Con un programma ricco e variegato, ‘Vivi il Cinema!’ si propone non solo di intrattenere, ma anche di educare e coinvolgere il pubblico, rendendo il cinema un’esperienza condivisa e accessibile a tutti.

