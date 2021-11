Tom Hanks: perchè la Marvel non lo vuole?

Tom Hanks, nella sua recente intervista a SmartLess Podcast, confessa di non essere mai stato chiamato in causa in un film del MCU.

Tom Hanks viene snobbato dalla Marvel

Tom Hanks, nonostante sia uno degli attori più noti del mondo del cinema, non è mai stato chiamato per interpretare un ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

L’icona intramontabile di Hollywood è attualmente protagonista del film di fantascienza “Finch” (2021) per Apple TV+. È stato per decenni una delle più grandi star del settore, protagonista di film come “Forrest Gump” (1994), “Salvate il soldato Ryan” (1998) e la serie “Toy Story” (1995). Hanks ha recentemente ricordato alcuni dei momenti salienti della sua illustre carriera, scegliendo “Ragazze vincenti”(1992), “Cast Away” (2000) e “Cloud Atlas” (2012) come alcuni dei suoi preferiti.

Le dichiarazioni dell’attore

In un’intervista su SmartLess Podcast, ospitata dagli attori Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes, ad Hanks è stato chiesto se sarebbe interessato a partecipare a un progetto Marvel. Sorprendente ha risposto che non gli è mai stata offerta una parte nel mega franchising, dicendo che lo studio non l’ha mai contattato.

L’attore ha scherzato sul fatto che, se gli fosse stata offerta una parte nella serie, probabilmente non sarebbe stato un personaggio potente, dicendo:

“Ecco il problema… Prima di tutto, non mi hanno mai chiamato una volta. No, mai. E penso che se uno di questi giorni lo facessero, direbbero: ‘Possiamo considerarti per il ruolo di un segretario della difesa’? [ride] Sai, quel tipo che entra in scena e dice: ‘Per favore Ultraman aiutaci, non c’è modo di sopravvivere'”.

Le voci intorno alla Marvel Cinematic Universe

Girano spesso voci che alludono alla possibilità che attori, come Keanu Reeves, si uniranno al MCU. E se proprio la dobbiamo dire tutta, il franchise non ha evitato di assumere alcuni dei più grandi nomi di Hollywood. Una grande varietà di attori ha avuto ruoli in progetti Marvel, come Robert Redford o il giovane emergente Florence Pugh.

Quindi, anche se è sorprendente che un nome grande come quello di Hanks non venga considerato nemmeno per un ruolo secondario nel vasto universo targato Marvel, mai dire mai.

È possibile che Hanks faccia un’apparizione in un futuro film Marvel data anche la sua lunga relazione professionale con la Disney, che continuerà il prossimo anno con l’attore che interpreterà Geppetto, nel remake live-action di “Pinocchio”.

Eleonora De Sanctis

15/11/2021