Timothée Chalamet interpreterà il giovane Willy Wonka nel film della Warner Bros.

Timothée Chalamet interpreterà il cioccolatiere più famoso del mondo in “Wonka”, un musical basato sui primi anni di vita di Willy Wonka. Deadline Hollywood ha riportato per la prima volta la notizia del casting del giovane attore.

Timothée Chalamet il nuovo Willy Wonka

Il giovane attore franco-statunitense, Timothée Chalamet, interpreterà il più bizzarro e famoso cioccolataio del cinema e della letteratura nel prequel dal titolo “Wonka”, la cui regia sarà affidata a Paul King. Sebbene i dettagli della trama siano stati tenuti nascosti, il film della Warner Bros. esplorerà l’educazione dell’uomo che in seguito ha creato la famosa casa di dolciumi. Gli agenti dell’attore confermano che canterà e ballerà nel film.

In attesa di vedere Timothée Chalamet nei panni di Willy Wonka, possiamo godercelo nei prossimi film in uscita quest’anno, tra cui l’adattamento “Dune” di Denis Villeneuve, la commedia drammatica di Wes Anderson “The French Dispatch” e il film catastrofico di Adam McKay “Don’t Look Up”. Inoltre, interpreterà Bob Dylan nel film biografico su Searchlight “Going Electric”.

Oltre al regista Paul King, noto per “Paddington” ci sarà anche David Heyman dietro la produzione, forza trainante dietro il franchise di “Harry Potter” e degli amati del film “Paddington”e Simon Rich alla sceneggiatura.

Gli illustri precedenti del film

Il famoso libro per bambini di Roald Dahl “Charlie and the Chocolate Factory” segue un povero ragazzo di nome Charlie Bucket, che vince un biglietto d’oro per visitare la fabbrica di cioccolato famosa in tutto il mondo e controllata da un certo Willy Wonka. Dal momento che il film in uscita è ambientato prima dell’apertura della fabbrica di cioccolato, Charlie e la compagnia non appariranno in “Wonka”.

Gene Wilder ha interpretato in modo memorabile l’uomo delle caramelle nell’adattamento cinematografico del 1971 intitolato “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”, e Johnny Depp ha successivamente incarnato il ruolo nel reboot del 2005 “Charlie e la fabbrica di cioccolato”, diretto da Tim Burton. La rivisitazione di Burton ha esplorato brevemente la storia passata di Willy Wonka, incluso suo padre dentista che odiava le caramelle, oltre all’incontro con gli Oompa Loompa che mantengono la sua fabbrica in funzione. Tuttavia, c’è molto materiale da esplorare nel film in uscita.

La produzione dovrebbe iniziare a settembre, con il film che debutterà nelle sale il 17 marzo 2023. Chissà, forse spiegherà l’origine degli Snozberries? Staremo a vedere.

Francesca Reale

25/05/2021