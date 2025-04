Thunderbolts: Spoiler e anticipazioni sulla premiere mondiale a Londra

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La premiere mondiale di Thunderbolts, il nuovo cinecomic Marvel, ha avuto luogo ieri a Londra, generando un’ondata di anticipazioni e spoiler. Con un cast che include nomi noti come Florence Pugh, David Harbour e Sebastian Stan, il film ha già attirato l’attenzione degli appassionati. Le prime informazioni trapelate riguardano la presenza di scene post-credits, un elemento sempre atteso dai fan dei film Marvel.

Le scene post-credits di Thunderbolts

Secondo le prime indiscrezioni, Thunderbolts presenterà due scene post-credits: una a metà titoli di coda e l’altra alla fine. Tuttavia, i dettagli sulla prima scena rimangono incerti, con diverse fonti che offrono resoconti contrastanti. Ciò che è certo, invece, è l’analisi della seconda scena, fornita da MTTSH, che ha già suscitato un notevole interesse tra i fan.

Una sequenza sorprendente

Le reazioni sui social media riguardo alla scena post-credits sono state entusiastiche, descrivendo il momento come “folle” e un “cambiamento di paradigma”. Questa sequenza sembra stabilire un collegamento diretto con gli eventi di Avengers: Doomsday. Secondo le informazioni trapelate, i Nuovi Vendicatori si trovano nella loro nuova torre e discutono di Sam Wilson, il quale sta reclutando la sua squadra e detiene i diritti sul nome. Durante la conversazione, percepiscono un arrivo dallo spazio: è la nave spaziale dei Fantastici Quattro che entra nel loro universo.

I Fantastici Quattro e il cast di Thunderbolts

Sebbene non ci siano conferme ufficiali sulla presenza dei Fantastici Quattro nel film, la presenza di Pedro Pascal, che interpreta Reed Richards/Mister Fantastic, alla premiere londinese ha alimentato ulteriormente le speculazioni. La durata di Thunderbolts è stata confermata a 2 ore e 6 minuti, un tempo standard per un film di questo genere. Le previsioni per il botteghino indicano un incasso tra i 63 e i 77 milioni di dollari negli Stati Uniti durante il weekend di apertura.

Aspettative e reazioni della critica

Secondo quanto riportato da Comicbookmovie, il risultato atteso non sarebbe da considerare negativo, soprattutto tenendo conto del budget relativamente contenuto di 180 milioni di dollari. Questo è particolarmente significativo, considerando che il film si basa su personaggi meno noti dei fumetti e non presenta grandi star di prima grandezza, con Florence Pugh e Sebastian Stan come i nomi più rilevanti. Le prime reazioni della critica sembrano promettenti, suggerendo che Thunderbolts potrebbe riscuotere un buon successo.

In un recente evento di streaming di Marvel, è stato confermato il ritorno del cast principale, ad eccezione di Olga Kurylenko, in Avengers: Doomsday, alimentando ulteriormente l’attesa per il futuro dell’universo cinematografico Marvel.

