Thunderbolts: anteprima mondiale a Londra e spoiler sulle scene post-credit

Il nuovo film dei Marvel Studios, Thunderbolts, ha debuttato in anteprima mondiale a Londra, suscitando grande attesa tra i fan. Questo lungometraggio rappresenta l’ultimo capitolo della Fase 5 dell’universo cinematografico Marvel, e come spesso accade in queste occasioni, sono emerse online alcune indiscrezioni riguardanti possibili spoiler. Le informazioni, sebbene non ufficiali, offrono uno sguardo intrigante su ciò che i fan possono aspettarsi.

Dettagli sulle scene post-credit

Thunderbolts sembra presentare due scene post-credit, una a metà e una dopo i titoli di coda. Le informazioni sulla prima scena sono piuttosto vaghe e i resoconti sono contrastanti. La stampa italiana avrà accesso al film solo nei prossimi giorni, rendendo difficile confermare l’affidabilità di queste notizie. Tuttavia, per quanto riguarda la seconda scena post-credit, ci sono anticipazioni più dettagliate, fornite da My Time To Shine Hello. È importante sottolineare che queste informazioni non sono ufficiali e vanno considerate come indiscrezioni. Pertanto, chi desidera mantenere l’effetto sorpresa dovrebbe interrompere la lettura in questo momento.

Reazioni sui social media

Diverse reazioni sui social media hanno descritto la sequenza dopo i titoli di coda come “folle” e un “momento che cambia le carte in tavola del MCU“. Sebbene tali affermazioni possano sembrare esagerate, sembra che la scena sia direttamente collegata agli eventi di Avengers: Doomsday. Questo collegamento potrebbe avere un impatto significativo sul futuro dell’universo Marvel, creando aspettative elevate tra i fan.

La scena dopo i titoli di coda

Secondo le indiscrezioni, la scena post-credit di Thunderbolts mostra i Nuovi Avengers riuniti nella loro nuova torre. Durante la conversazione, si discute di Sam Wilson, il quale sta reclutando la sua versione dei Nuovi Avengers e rivendica il copyright sul nome, essendo un ex Avenger. Mentre i protagonisti sono impegnati nella discussione, percepiscono un arrivo dallo spazio: è l’astronave dei Fantastici Quattro che entra nel loro universo. Sebbene i membri del team non appaiano fisicamente, la presenza della loro astronave suggerisce un imminente collegamento tra i due gruppi.

La presenza di Pedro Pascal

Un ulteriore elemento di interesse è la presenza di Pedro Pascal alla premiere di Thunderbolts. Questo dettaglio ha alimentato le speculazioni riguardo a un possibile coinvolgimento dell’attore nei futuri progetti Marvel. È importante ricordare che il cast principale del film, ad eccezione di Olga Kurylenko, è stato confermato per Avengers: Doomsday durante una recente diretta streaming della Marvel. Questo annuncio ha ulteriormente accresciuto l’aspettativa per il film e per le sue connessioni con il resto dell’universo Marvel.

Data di uscita e contenuti aggiuntivi

Thunderbolts è previsto in uscita il 30 aprile in Italia. Per coloro che desiderano un’anteprima visiva, è disponibile un nuovo teaser del film, che offre un assaggio delle avventure che attendono i personaggi. Con l’uscita imminente, l’interesse attorno a Thunderbolts continua a crescere, promettendo di mantenere i fan incollati allo schermo.

