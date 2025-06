Thriller psicologico in prima visione: “L’incubo di Maggie” su Rai 2

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Stasera, 28 giugno 2025, gli appassionati di thriller possono sintonizzarsi su Rai 2 alle 21.20 per assistere alla prima visione del film “L’incubo di Maggie“. Questo avvincente thriller psicologico, diretto da Brittany Underwood, promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, esplorando temi di stalking, menzogne e paura. Dopo la proiezione del film, seguirà la seconda puntata di “Nella mente di Narciso“, condotta da Roberta Bruzzone, che si concentrerà sull’omicidio di Sarah Scazzi.

La trama avvincente di “L’incubo di Maggie”

La storia ruota attorno a Maggie, una giovane ragazza alla pari che lavora come baby-sitter per una delle famiglie più rispettate della sua città. La sua vita tranquilla subisce un’improvvisa svolta quando decide di lasciare il lavoro per completare il suo master. La reazione della famiglia è inaspettata e scioccante, in particolare quella del padre, Frederick, che, dopo aver tentato di approfittarsi di lei, la caccia via in malo modo.

Da quel momento, la vita di Maggie si trasforma in un incubo. Una misteriosa berlina rossa inizia a seguirla ovunque, e qualcuno tenta addirittura di investirla. Ogni opportunità lavorativa le viene negata, mentre si ritrova isolata e minacciata. In questo clima di paura, Maggie si trova a dover combattere per la sua reputazione e per scoprire chi si cela dietro a questa campagna di diffamazione. Sotto la facciata di perfezione dei suoi ex datori di lavoro, si nasconde una rete di potere e manipolazione disposta a tutto pur di zittirla.

Un cast di talento

Il film presenta un cast di attori di talento, con Kate Watson nel ruolo di Maggie. Al suo fianco ci sono Emary Simon e Matthew Pohlkamp, noti per le loro apparizioni in vari thriller americani. È interessante notare che Kate Watson ed Emary Simon hanno già lavorato insieme in precedenza nel film “Fatal Memory“, conosciuto anche come “Deadly Infidelity“.

Il cast include anche:

Matthew Pohlkamp nel ruolo di Frederick

nel ruolo di Alex Trumble nel ruolo di Hayes

nel ruolo di Harlow Bleu nel ruolo di Kaeden

nel ruolo di Cruz Rosstedt nel ruolo di Kohen

nel ruolo di Emary Simon nel ruolo di Hannah

nel ruolo di Jesus Ruiz nel ruolo del capo sceriffo

nel ruolo del Meredith Thomas nel ruolo di Ruth

nel ruolo di J.B. Waterman nel ruolo di Milton

nel ruolo di Graham Selden nel ruolo del motel manager

nel ruolo del Lisa Cole nel ruolo di Tracy

nel ruolo di Jeff Rector nel ruolo di Aaron

nel ruolo di Chloe Oloren nel ruolo di Ashley

nel ruolo di Anthony Fanelli nel ruolo di Elmer

nel ruolo di Carlos Enrique Escarcega nel ruolo di vice-sceriffo

Curiosità sul film

Il film è stato originariamente realizzato con il titolo “Dangerous Snow Day“, suscitando qualche ironia tra il pubblico americano, poiché, nonostante il riferimento alla neve, essa appare solo brevemente verso la fine della pellicola. Inoltre, sebbene la storia si svolga durante le festività natalizie, c’è un curioso errore di continuità: in una scena, il cellulare di Maggie mostra chiaramente la data 22 ottobre.

La regista Brittany Underwood è nota per aver diretto diversi thriller di successo trasmessi dal circuito Lifetime negli Stati Uniti. L’ambientazione del film è caratterizzata da quartieri residenziali ordinati e case perfette, creando un forte contrasto con l’atmosfera di tensione e paranoia che cresce nel corso della narrazione.

Dettagli sulla messa in onda

“L’incubo di Maggie” andrà in onda stasera, sabato 28 giugno 2025, alle 21.20 su Rai 2, all’interno del ciclo “Nel segno del giallo“, che da oltre trent’anni propone film caratterizzati da mistero, brivido e suspense. Per chi non potesse seguire la diretta, il film sarà disponibile in live streaming su RaiPlay, dove sarà possibile vederlo anche nella sezione On Demand.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!