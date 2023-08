“The Witcher 4”: da quanto emerge Geralt di Rivia non sarà più il protagonista

Dopo le feroci critiche e proteste da parte dei fan, pare che le cose stiano cambiando all’intero dello show di The Witcher. Come ormai tutti sapranno infatti, a partire dalla quarta stagione Henry Cavill non parteciperà più allo show come protagonista. Al suo posto troveremo quindi Liam Hemsworth. La novità di cui stiamo parlando però è altrettanto sconcertante. Geralt di Rivia non sarà più il personaggio principale della saga.

Come già ipotizzato in un precedente articolo relativo al futuro della saga di The Witcher, nella prossima stagione la trama principale verterà probabilmente sulla vita e le scelte di Ciri, interpretata da Freya Allan. Liam Hemsworth dunque, vestirà per la prima volta i panni di Geralt di Rivia ma non sarà più il personaggio principale su cui verterà la storia.

A rilasciare queste importanti novità sul futuro della serie è stato il produttore esecutivo Tomek Baginski:

“Una delle cose più importanti di Ciri è che scopriremo lentamente che è lei il personaggio principale della saga di Witcher. Non Geralt, non Yennefer. È la storia di Ciri. Il tempo della guerra è anche il libro in cui Ciri – siamo sinceri su questo – diventa il personaggio principale della saga, perché è così che è stato fatto nei libri, e guardare Ciri evolversi, guardare Freya evolversi come attrice in questa stagione è stato incredibile, semplicemente incredibile”.

Di seguito vi proponiamo la sinossi della terza stagione di The Witcher, per comprendere al meglio le parole del produttore esecutivo:

“Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza. Scoprono invece di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento.”

Non ci resta quindi che attendere la prossima stagione della serie per poter valutare le scelte della casa di produzione.